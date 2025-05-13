В Україні можуть з’явитися нові штрафи — за що хочуть стягувати до 17 000 грн

Гроші в руках. Фото: НБУ/Flickr

Випадки ототожнення адвоката з клієнтом непоодинокі в Україні. Проблема набула широкого масштабу з початком повномасштабного вторгнення Росії, оскільки збільшилася кількість справ, пов’язаних зі збройною агресією РФ. Для мінімізації таких випадків хочуть запровадити немаленькі штрафи.

Про це йдеться в законопроєкті № 12320.

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За що хочуть штрафувати українців

Як зазначили автори ініціативи в пояснювальній записці, часто факт розгляду судових справ щодо осіб, які порушили закон, стає причиною ототожнення обвинуваченого з його захисником. Особливо якщо злочин став резонансним і набув суспільного розголосу.

Проте адвокати виконують свій професійний обов’язок, захищаючи права та законні інтереси клієнтів. У Конституції прописано, що кожна людина може розраховувати на правничу допомогу, незалежно від тяжкості чи суспільної небезпечності вчиненого діяння.

"Втручання в діяльність адвоката та інший вплив на нього у зв’язку із виконанням професійних обов’язків грубо порушує вимоги Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", суперечить міжнародним стандартам незалежності адвокатської професії в демократичній правовій державі", — написали автори законопроєкту.

Які розміри штрафів

Щоб уникнути випадків проєктування, хочуть запровадити штрафи. В документі передбачили такі фінансові стягнення з українців:

за публічне ототожнення адвоката і клієнта, вчинене без мети перешкодити виконанню повноважень зі здійснення захисту — від 1 700 до 3 400 грн для фізичних осіб, від 3 400 до 5 100 грн для посадовців;

за аналогічне повторне порушення протягом року — від 6 800 до 10 200 грн;

за незаконне перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування та інших підприємств, за незаконне перешкоджання зустрічі з клієнтом — від 3 400 до 11 900 грн, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі до 3 років;

за незаконне втручання у конфіденційне спілкування між адвокатом і клієнтом, у тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, фіксації змісту розмов, за незаконний огляд, копіювання, вилучення або розголошення матеріалів — від 5 100 до 17 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років;

за незаконний вплив у будь-якій формі на адвоката з метою перешкодити виконанню ним передбачених законом повноважень зі здійснення захисту — від 10 200 до 17 000 грн, або виправні роботи до 2 років, або обмеження волі до 3 років.

Планується внесення змін у Кодекс про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс. Наприкінці березня 2025 року законопроєкт прийняли за основу, далі очікується друге голосування в Верховній Раді.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні зміняться умови працевлаштування осіб з інвалідністю. З 1 січня 2026 року передбачається поширення 4% квоти на всі сфери, включно з держорганами, а також впровадження соціального супроводу людей з інвалідністю на робочому місці.

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