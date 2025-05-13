В Украине могут появиться новые штрафы — за что хотят взимать до 17 000 грн

Деньги в руках. Фото: НБУ/Flickr

Случаи отождествления адвоката с клиентом не единичны в Украине. Проблема приобрела широкий масштаб с началом полномасштабного вторжения России, поскольку увеличилось количество дел, связанных с вооруженной агрессией РФ. Для минимизации таких случаев хотят ввести немаленькие штрафы.

Об этом говорится в законопроекте № 12320.

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За что хотят штрафовать украинцев

Как отметили авторы инициативы в пояснительной записке, часто факт рассмотрения судебных дел в отношении лиц, нарушивших закон, становится причиной отождествления обвиняемого с его защитником. Особенно если преступление стало резонансным и получило общественную огласку.

Однако адвокаты выполняют свой профессиональный долг, защищая права и законные интересы клиентов. В Конституции прописано, что каждый человек может рассчитывать на юридическую помощь, независимо от тяжести или общественной опасности совершенного деяния.

"Вмешательство в деятельность адвоката и другое влияние на него в связи с выполнением профессиональных обязанностей грубо нарушает требования Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", противоречит международным стандартам независимости адвокатской профессии в демократическом правовом государстве", — написали авторы законопроекта.

Какие размеры штрафов

Чтобы избежать случаев проектирования, хотят ввести штрафы. В документе предусмотрели такие финансовые взыскания с украинцев:

за публичное отождествление адвоката и клиента, совершенное без цели помешать выполнению полномочий по осуществлению защиты — от 1 700 до 3 400 грн для физических лиц, от 3 400 до 5 100 грн для должностных лиц;

за аналогичное повторное нарушение в течение года — от 6 800 до 10 200 грн;

за незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования и другие предприятия, за незаконное препятствование встрече с клиентом — от 3 400 до 11 900 грн, или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет;

за незаконное вмешательство в конфиденциальное общение между адвокатом и клиентом, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, за незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение материалов — от 5 100 до 17 000 грн, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет;

за незаконное влияние в любой форме на адвоката с целью помешать выполнению им предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты — от 10 200 до 17 000 грн, или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет.

Планируется внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. В конце марта 2025 года законопроект приняли за основу, далее ожидается второе голосование в Верховной Раде.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине изменятся условия трудоустройства лиц с инвалидностью. С 1 января 2026 года предполагается распространение 4% квоты на все сферы, включая госорганы, а также внедрение социального сопровождения людей с инвалидностью на рабочем месте.

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