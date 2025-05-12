Штрафи за незареєстрованих собак — чи дійсно загрожує покарання власникам

Собаки граються на вулиці. Фото: Pixabay

Нещодавно з'явилась інформація про те, що деякі українці повинні пройти процедуру реєстрації своїх домашніх улюбленців. Однак насправді, ця вимога не нова, і діє вона ще з 2007 року. З 12 травня лише з'явилась можливість зробити це через ЦНАП.

Редакція сайту Новини.LIVE звернулася до працівників ЦНАПу в місті Київ та в "Київську міську лікарню ветеринарної медицини", щоб уточнити, скільки часу є на реєстрацію домашніх улюбленців та чи загрожують українцям штрафи.

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Кому потрібно пройти процедуру реєстрації домашніх тварин

Українців повідомили про нову можливість — офіційну реєстрацію домашніх улюбленців у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) столиці. Офіційно сервіс запрацював у понеділок, 12 травня.

Наразі обов’язковій реєстрації підлягають лише собаки. А от котів власники можуть зареєструвати за власним бажанням. Реєстрація є важливою з погляду безпеки. У випадку, якщо тварина загубиться, дані в реєстрі значно полегшать процес її повернення. До того ж точна інформація щодо кількості тварин у місті дозволяє:

контролювати дотримання ветеринарних і санітарних норм;

краще планувати інфраструктуру, пов’язану з утриманням тварин.

В Київській міській лікарні ветеринарної медицини нам уточнили, що реєструвати тварин потрібно саме мешканцям Києва, інших населених пунктів області ця вимога не стосується. Власникам собак процедуру потрібно пройти протягом 30 днів з моменту початку перебування тварини у столиці.

Хоча згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, дійсно існує відповідальність за утримання незареєстрованих собак, на практиці штрафи накладати скоріш за все не будуть. Адже фактично встановити, скільки тварина перебуває в місті майже неможливо.

Як зареєструвати улюбленця та яка вартість послуги

Починаючи з 12 травня 2025 року, щоб зареєструвати домашню тварину через ЦНАП, потрібно надати:

надруковане фото улюбленця;

квитанцію про сплату адміністративного збору;

заповнену та підписану заяву за формою 1 "Реєстрація домашніх тварин";

за можливості — копію ветеринарного паспорта, де вказано дані власника, опис тварини, її ідентифікаційні відомості та інформація про останнє щеплення проти сказу.

Згідно з інформацією на сайті ЦНАПу, послуга надається протягом 15 календарних днів. Вартість реєстрації однієї тварини становить 210 гривень. Після завершення процедури тварині присвоюється унікальний ідентифікаційний номер, а власник отримує свідоцтво, що підтверджує право на володіння улюбленцем.

Раніше ми писали, що українці можуть завести домашнього улюбленця, знайшовши його на вулиці, взявши з притулку або купивши через інтернет. На онлайн-майданчиках, зокрема OLX, часто з’являються оголошення про продаж породистих котів і собак, деякі з яких коштують чималі гроші.

Також ми розповідали, що власники чотирилапих відповідають за своїх тварин перед законом. За порушення правил утримання можуть накладати штрафи, а в окремих випадках — навіть позбавити волі.

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