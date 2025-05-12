Штрафы за незарегистрированных собак — действительно ли грозит наказание владельцам

Собаки играют на улице. Фото: Pixabay

Недавно появилась информация о том, что некоторые украинцы должны пройти процедуру регистрации своих домашних любимцев. Однако на самом деле, это требование не новое, и действует оно еще с 2007 года. С 12 мая только появилась возможность сделать это через ЦНАП.

Редакция сайта Новости.LIVE обратилась к работникам ЦНАП в городе Киев и в "Киевскую городскую больницу ветеринарной медицины", чтобы уточнить, сколько времени есть на регистрацию домашних любимцев и грозят ли украинцам штрафы.

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Кому нужно пройти процедуру регистрации домашних животных

Украинцам сообщили о новой возможности — официальной регистрации домашних любимцев в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) столицы. Официально сервис заработал в понедельник, 12 мая.

Сейчас обязательной регистрации подлежат только собаки. А вот котов владельцы могут зарегистрировать по собственному желанию. Регистрация является важной с точки зрения безопасности. В случае, если животное потеряется, данные в реестре значительно облегчат процесс его возвращения. К тому же точная информация о количестве животных в городе позволяет:

контролировать соблюдение ветеринарных и санитарных норм;

лучше планировать инфраструктуру, связанную с содержанием животных.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины нам уточнили, что регистрировать животных нужно именно жителям Киева, других населенных пунктов области это требование не касается. Владельцам собак процедуру нужно пройти в течение 30 дней с момента начала пребывания животного в столице.

Хотя согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, действительно существует ответственность за содержание незарегистрированных собак, на практике штрафы накладывать скорее всего не будут. Ведь фактически установить, сколько животное находится в городе почти невозможно.

Как зарегистрировать любимца и какова стоимость услуги

Начиная с 12 мая 2025 года, чтобы зарегистрировать домашнее животное через ЦНАП, нужно предоставить:

напечатанное фото питомца;

квитанцию об уплате административного сбора;

заполненное и подписанное заявление по форме 1 "Регистрация домашних животных";

по возможности — копию ветеринарного паспорта, где указаны данные владельца, описание животного, его идентификационные сведения и информация о последней прививке против бешенства.

Согласно информации на сайте ЦПАУ, услуга предоставляется в течение 15 календарных дней. Стоимость регистрации одного животного составляет 210 гривен. После завершения процедуры животному присваивается уникальный идентификационный номер, а владелец получает свидетельство, подтверждающее право на владение питомцем.

Ранее мы писали, что украинцы могут завести домашнего любимца, найдя его на улице, взяв из приюта или купив через интернет. На онлайн-площадках, в частности OLX, часто появляются объявления о продаже породистых котов и собак, некоторые из которых стоят немалые деньги.

Также мы рассказывали, что владельцы четвероногих отвечают за своих животных перед законом. За нарушение правил содержания могут накладывать штрафы, а в отдельных случаях — даже лишить свободы.

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