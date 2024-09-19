Неявка до ТЦК за повісткою 2024 - нові зміни та розмір штрафу

Процес перевірки документів у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

За неявку до територіального центру комплектування військовозобов’язані громадяни можуть бути покарані, як за адміністративне правопорушення. На ухилянтів чекатиме штраф, розмір якого починається з 17 000 гривень.

Про це розповіла адвокатка Тетяна Даниленко.

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Покарання за неявку до ТЦК

Вітчизняне законодавство передбачає покарання для тих військовозобов’язаних громадян, які порушують правила військового обліку.

Зокрема, за неявку до територіальних центрів комплектування для оновлення даних чи проходження військово-лікарської комісії — передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Суми штрафів та їхнє оскарження

Тетяна Даниленко підкреслила, що штрафи, запроваджені у новому законі про мобілізацію, не змінилися, тож восени 2024 року на ухилянтів та порушників військового обліку чекають наступні штрафи.

За порушення військового обліку — від 17 000 до 25 500 гривень. Такий же штраф передбачається для тих, хто ухиляється від мобілізації.

Оскаржити штраф громадяни, які вважають це покаранням неправомірним, можуть через суд.