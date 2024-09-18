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Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

18 вересня 2024 14:45
Ксенія Симонова - Редактор
Незаконний виїзд за кордон — яке покарання загрожує ухилянтам
Прикордонник перевіряє ситуацію на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Ксенія Симонова - Редактор

Під час загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон, але є громадяни, які ухиляючись від призову незаконно виїжджають з України. За такі правопорушення можна отримати штраф і навіть арешт.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН

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Бекало пояснила, якщо кордон перетнули без відповідних документів, поза пунктами пропуску, з підробленими документами, або з документами, які містять неправдиві відомості, або без дозволу відповідних органів влади, за це передбачається адміністративна відповідальність. Це може бути штраф у розмірів від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Чи можна уникнути покарання за незаконний перетин кордону

За даними адвокатки, під час повернення до України усіх вищезгаданих порушників, в пунктах пропуску прикордонники складатимуть адміністративні протоколи про притягнення до відповідальності.

Після цього, протягом трьох місяців від дня виявлення правопорушення, може бути накладене адміністративне стягнення. 

"Але протоколи про адміністративні правопорушення в пунктах перетину в будь-якому разі будуть складені навіть у разі повернення до України через рік, два або пізніше. Уникнути штрафу за строками накладання адміністративного стягнення можливо буде в судовому порядку", — розповіла Марина Бекало.

Крім того, вона згадала про тих, хто виїхав легально через пункти пропуску як волонтери, спортсмени, актори або артисти чи у відрядження зі строками повернення (які встановлені у Правилах перетинання державного кордону), але не повернулися. За її словами, вони не можуть бути піддані адміністративному стягненню, адже КУпАП за такі порушення  взагалі не передбачає жодної відповідальності. 

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