Незаконний виїзд за кордон — яке покарання загрожує ухилянтам

Прикордонник перевіряє ситуацію на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Під час загальної мобілізації чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордон, але є громадяни, які ухиляючись від призову незаконно виїжджають з України. За такі правопорушення можна отримати штраф і навіть арешт.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.

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Бекало пояснила, якщо кордон перетнули без відповідних документів, поза пунктами пропуску, з підробленими документами, або з документами, які містять неправдиві відомості, або без дозволу відповідних органів влади, за це передбачається адміністративна відповідальність. Це може бути штраф у розмірів від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт на 15 діб.

Чи можна уникнути покарання за незаконний перетин кордону

За даними адвокатки, під час повернення до України усіх вищезгаданих порушників, в пунктах пропуску прикордонники складатимуть адміністративні протоколи про притягнення до відповідальності.

Після цього, протягом трьох місяців від дня виявлення правопорушення, може бути накладене адміністративне стягнення.

"Але протоколи про адміністративні правопорушення в пунктах перетину в будь-якому разі будуть складені навіть у разі повернення до України через рік, два або пізніше. Уникнути штрафу за строками накладання адміністративного стягнення можливо буде в судовому порядку", — розповіла Марина Бекало.

Крім того, вона згадала про тих, хто виїхав легально через пункти пропуску як волонтери, спортсмени, актори або артисти чи у відрядження зі строками повернення (які встановлені у Правилах перетинання державного кордону), але не повернулися. За її словами, вони не можуть бути піддані адміністративному стягненню, адже КУпАП за такі порушення взагалі не передбачає жодної відповідальності.