Правила бронювання в ТЦК - чи має право ТЦК мобілізувати заброньованого

Оформлення документів у ТЦК. Фото: varta1.com.ua

Заброньованого громадянина, який звернувся до ТЦК для оформлення військово-облікового документу, можуть мобілізувати лише за його добровільної згоди. Для візиту в територіальний центр комплектування такий громадянин повинен мати при собі витяг про бронювання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Олена Пономаренко.

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До юристів звернувся з питанням громадянин, якого забронювали на роботі, але при цьому він не має військово-облікового документу.

Пояснюючи можливі ризики під час візиту до ТЦК для оформлення ВОД, адвокатка зазначила: "При поході до ТЦК вам необхідно мати при собі документи, що підтверджують бронювання, щоб ви мали змогу це документально довести".

Тоді єдине, що загрожує заброньованому під час оформлення військово-облікового документу — це що його агітуватимуть підписати добровільну згоду на проходження військової служби.

Який документ потрібно мати з собою під час візиту до ТЦК

Олена Пономаренко деталізувала питання необхідних для візиту в ТЦК документів.

"В ідеалі у вас має бути витяг про бронювання", — підкреслила юристка.

Вона пояснила, що цей документ можна отримати у роботодавця.