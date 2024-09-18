Правила бронирования в ТЦК – имеет ли право ТЦК мобилизовать забронированного

Мобилизация забронированного — как избежать этого во время визита в ТЦК
Забронированный гражданин, который обратился в ТЦК для оформления военно-учетного документа, может быть мобилизован только при его добровольном согласии. Для визита в территориальный центр комплектования такой гражданин должен иметь при себе выписку о бронировании.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Пономаренко.
Визит мобилизованного в ТЦК — как его могут мобилизовать
К юристам обратился с вопросом гражданин, которого забронировали на работе, но при этом у него нет военно-учетного документа.
Объясняя возможные риски во время визита в ТЦК для оформления ВУД, адвокат отметила: "При походе в ТЦК вам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие бронирование, чтобы вы могли это документально доказать".
Тогда единственное, что грозит забронированному во время оформления военно-учетного документа — это агитировать его подписать добровольное согласие на прохождение военной службы.
Какой документ нужно иметь с собой во время визита в ТЦК
Елена Пономаренко детализировала вопрос необходимых для визита в ТЦК документы.
"В идеале у вас должна быть выписка о бронировании", — подчеркнула юрист.
Она объяснила, что этот документ можно получить у работодателя.
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