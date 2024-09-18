Боєць 3 ОШБр "Пітбуль" незадоволений роботою ТЦК — він пояснив чому

"Пітбуль" дає інтерв'ю. Фото: скриншот

Боєць Третьої штурмової бригади з позивним "Пітбуль" розкритикував діяльність співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Військовий зазначив, що вони відловлюють старших чоловіків, які не мають належної мотивації.

Таку думку "Пітбуль" висловив під час інтерв'ю у середу, 18 вересня.

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Воїн Третьої штурмової з позивним "Пітбуль" незадоволений роботою співробітників ТЦК та СП.

За його словами, вони ловлять чоловіків старших 40 років, які абсолютно демотивовані. За першої нагоди такі люди можуть втекти з поля бою чи підставити побратимів.

"Їм би зловити людину, поставити галочку і відчитатися перед керівництвом, що списки зробили і подали, все", — зазначив військовий.

Окрім того, "Пітбуль" пропонує відправляти на поле бою правоохоронців. Він переконаний, що вони навчені воювати.