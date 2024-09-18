Виплати військовим — Гетманцев гарантує своєчасне отримання зарплати

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Наразі в уряду на порядку денному є бюджетні реформи, які будуть стосуватися заробітної плати для військових. Однак зараз, усі військовослужбовці своєчасно отримають усі виплати.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев у кулуарах Верховної Ради, пише Еспресо.

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Гетманцев запевнив, що всі українські військові своєчасно отримають заробітну плату. Він також підкреслив, що на порядку денному є бюджетні реформи.

"Якщо говорити про затримки… Люди абсолютно не уявляють тієї реальності, у якій вони насправді живуть. І під спів гімну й у вишиванках вони провалюють те, що необхідно для обороноздатності країни в такий важкий момент", — сказав голова комітету.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що бюджет країни на 2024 рік формували з прогнозом, що війна закінчиться влітку. Проте війна та мобілізація в країні тривають, тож виник дефіцит сумою у 500 мільярдів гривень. За його словами, на одного українського військового з бюджету витрачають 1,2 млн гривень.

За останніми оцінками уряду, у 2025 році дефіцит держбюджету сягне 15 млрд доларів. Йдеться про суму без урахування підтримки західних партнерів України.