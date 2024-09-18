Выплаты военным — Гетманцев гарантирует своевременное получение зарплаты

Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Сейчас у правительства в повестке дня есть бюджетные реформы, которые будут касаться заработной платы для военных. Однако сейчас все военнослужащие своевременно получат все выплаты.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады, пишет Эспрессо.

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Гетманцев заверил, что все украинские военные вовремя получат заработную плату. Он также подчеркнул, что в повестке дня есть бюджетные реформы.

"Если говорить о задержках… Люди совершенно не представляют той реальности, в которой они действительно живут. И под пение гимна и в вышиванках они проваливают то, что необходимо для обороноспособности страны в такой трудный момент", — сказал глава комитета.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что бюджет страны на 2024 год формировались с прогнозом, что война закончится летом. Однако война и мобилизация в стране продолжаются, поэтому возник дефицит в 500 миллиардов гривен. По его словам, на одного украинского военного из бюджета тратят 1,2 млн. гривен.

По последним оценкам правительства, в 2025 году дефицит госбюджета составит 15 млрд долларов. Речь идет о сумме без учета поддержки западных партнеров Украины.