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Рівненський ТЦК відмовив журналістам надати інформацію про свої зарплати — справа дійшла до суду

18 вересня 2024 08:02
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Рівненський ТЦК приховує зарплати своїх працівників
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Вінниця.ІНФО
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Журналісти судилися з Рівненським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Там вирішили незаконно приховати зарплати керівників.

Про це стало відомо з судової справи, оприлюдненої на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Журналісти "Четвертої влади" поцікавилися скільки заробило керівництво Рівненського обласного ТЦК та СП за 2023 рік після гучного скандалу з військкомом. Втім вони отримали відмову — начальник Рівненського обласного ТЦК та СП Іван Павлюк підписав відмову про розголошення такої інформації, проте, не надав жодних аргументів. Журналісти отримали лише постанови про порядок грошового забезпечення військовослужбовців.

Така відповідь не влаштувала медійників, вони оскаржили відповідь в Офісі Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Проте, натомість отримали ще одну відмову з аргументом, що така інформація "може нашкодити інтересам національної безпеки України". Однак, там не пояснили, як саме інформація про заробітні плати посадовців ТЦК та СП може шкодити безпеці. 

Суд поставив крапку

Згодом Офіс Уповноваженого взагалі припинив відстоювати право журналістів на отримання інформації, пояснивши це тим, що вони нібито не наділені повноваженнями втручатися у діяльність державних органів, установ чи організацій, надавати їхнім працівникам будь-які накази, розпорядження, доручення чи вказівки та надавати оцінку законності й обґрунтування ухвалених ними рішень.

Відповідь надав представник Уповноваженого з прав людини у Рівненській області Олександр Корнійчук. В медіа додали, що у відповіді сповістили про поновлення прав журналістки, однак запитувану інформацію вона так і не отримала.

Журналістка подала судовий позов на ТЦК, 6 вересня Рівненський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов. Там визнали протиправним рішення Рівненського обласного ТЦК та СП не надавати інформацію про зарплати керівного складу за 2023 рік.

Судді вирішили зобов'язати Рівненський обласний ТЦК та СП повторно розглянути запит журналістки та врахувати правову оцінку, яку надав суд у рішенні. 

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зарплати суд Рівне Рівненська область ТЦК та СП

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