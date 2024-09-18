Ровенский ТЦК скрывает зарплаты своих работников

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Винница.ИНФО

Журналисты судились с Ровенским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Там решили незаконно скрыть зарплаты управленцев.

Об этом стало известно из судебного дела, обнародованного на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Ровенский ТЦК и СП необоснованно скрывает заработные платы

Журналисты "Четвертой власти" поинтересовались, сколько заработало руководство Ровенского областного ТЦК и СП за 2023 год после громкого скандала с военкомом . Впрочем, они получили отказ — начальник Ровенского областного ТЦК и СП Иван Павлюк подписал отказ о разглашении такой информации, однако, не предоставил никаких аргументов. Журналисты получили только постановления о порядке денежного довольствия военнослужащих.

Такой ответ не устроил медийщиков, они оспорили ответ в Офисе Уполномоченного Верховной рады по правам человека. Однако получили еще один отказ с аргументом, что такая информация "может навредить интересам национальной безопасности Украины". Однако там не объяснили, как именно информация о заработных платах должностных лиц ТЦК и СП может вредить безопасности.

Суд поставил точку

Впоследствии Офис Уполномоченного вообще перестал отстаивать право журналистов на получение информации, объяснив это тем, что они якобы не наделены полномочиями вмешиваться в деятельность государственных органов, учреждений или организаций, предоставлять их работникам какие-либо приказы, распоряжения, поручения или указания и давать оценку законности и обоснование принятых ими решений.

Ответ дал представитель Уполномоченного по правам человека в Ровенской области Александр Корнийчук. В медиа добавили, что в ответе известили о возобновлении прав журналистки, однако запрашиваемую информацию она так и не получила.

Журналистка подала судебный иск на ТЦК, 6 сентября Ровенский окружной административный суд полностью удовлетворил иск. Там признали противоправным решение Ровенского областного ТЦК и СП не предоставлять информацию о зарплатах руководящего состава за 2023 год.

Судьи решили обязать Ровенский областной ТЦК и СП повторно рассмотреть запрос журналистки и учесть правовую оценку, предоставленную судом в решении.