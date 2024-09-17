Пенсіонер, який перебуває на обліку у нарколога, отримав повістку і не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

Суддя читає вирок. Ілюстративне фото: НБУ

У Вінницькій області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Пенсіонер, що перебував на військовому обліку з 1994 року, був засуджений до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У березні поточного року обвинуваченому дали повістку на службу, проте житель Вінниччини так і не з'явився до ТЦК у назначений час.

За даними слідства, обвинувачений стоїть на військовому обліку з 1994 року. Відомо, що чоловік має дружину та двох неповнолітніх дітей віком 15 і 17 років та перебуває на диспансерному обліку у лікаря-нарколога з діагнозом розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю.

"У лікаря-психіатра на обліку не перебуває, характеризується позитивно", — йдеться у вироку суду.

На суді обвинувачений визнав свою вину та підтвердив, що, будучи обізнаним про свій обов`язок з`явитися 22 квітня 2024 року до збірного пункту ТЦК, не зробив цього без поважних причин, про що шкодує.

Що вирішив суд

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним, його засудили до трьох років позбавлення волі. Вирок суду не може бути оскаржений в апеляційному порядку.

На переконання суду, саме таке покарання є справедливим та достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.