Находящийся на учете у нарколога пенсионер получил повестку и не пришел в ТЦК — что решил суд

Судья читает приговор. Иллюстративное фото: НБУ

В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации. Пенсионер, состоявший на военном учете с 1994 года, был приговорен к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В октябре 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. В марте текущего года обвиняемому дали повестку на службу, однако житель Винницкой области так и не явился в ТЦК в назначенное время.

По данным следствия, обвиняемый стоит на воинском учете с 1994 года. Известно, что мужчина имеет жену и двух несовершеннолетних детей в возрасте 15 и 17 лет и находится на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя.

"У врача-психиатра на учете не состоит, характеризуется положительно", — говорится в приговоре суда.

На суде обвиняемый признал свою вину и подтвердил, что, будучи осведомленным о своей обязанности явиться 22 апреля 2024 года в сборный пункт ТЦК, не сделал этого без уважительных причин, о чем сожалеет.

Что решил суд

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным, его приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор суда не может быть обжалован в апелляционном порядке.

По мнению суда, именно такое наказание является справедливым и достаточным для исправления обвиняемого и предотвращения совершения им новых уголовных преступлений.