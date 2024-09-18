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Боец Третьей штурмовой объяснил, почему не доволен работой ТЦК

18 сентября 2024 12:41
Василий Горенко - Редактор
Боец 3 ОШБр "Питбуль" недоволен работой ТЦК - он объяснил почему
"Питбуль" дает интервью. Фото: скриншот
Василий Горенко - Редактор

Боец Третьей штурмовой бригады с позывным "Питбулем" раскритиковал деятельность сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Военный отметил, что они отлавливают старших мужчин, не имеющих должной мотивации.

Такое мнение "Питбуль" высказал в интервью в среду, 18 сентября.

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Воин Третьей штурмовой с позывным "Питбулем" недоволен работой сотрудников ТЦК и СП.

По его словам, они ловят мужчин старше 40 лет, которые абсолютно демотивированы. При первой возможности такие люди могут сбежать с поля боя или подставить собратьев.

"Им бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством, что списки сделали и подали, все", — отметил военный.

Кроме того, "Питбуль" предлагает отправлять на поле боя стражей порядка. Он убежден, что они научены воевать.

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