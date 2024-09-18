Незаконный выезд за границу — какое наказание грозит уклонистам

Пограничник проверяет ситуацию на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Во время общей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу, но есть граждане, которые, уклоняясь от призыва, незаконно выезжают из Украины. За такие правонарушения можно получить штраф и даже арест.

Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

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Бекало объяснила, если границу пересекли без соответствующих документов, вне пунктов пропуска, с поддельными документами, или с документами, содержащими ложные сведения, или без разрешения соответствующих органов власти, за это предусматривается административная ответственность. Это может быть штраф в размере от 3 400 до 8 500 грн или административный арест на 15 суток.

Можно ли избежать наказания за незаконное пересечение границы

По данным адвоката, при возвращении в Украину всех вышеупомянутых нарушителей, в пунктах пропуска пограничники будут составлять административные протоколы о привлечении к ответственности.

После этого в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения может быть наложено административное взыскание.

"Но протоколы об административных правонарушениях в пунктах пересечения в любом случае будут составлены даже в случае возвращения в Украину через год, два или позже. Избежать штрафа по срокам наложения административного взыскания возможно будет в судебном порядке", — рассказала Марина Бекало.

Кроме того, она вспомнила о тех, кто выехал легально через пункты пропуска в качестве волонтеров, спортсменов, актеров или артистов или в командировку со сроками возвращения (которые установлены в Правилах пересечения государственной границы), но не вернулись. По ее словам, они не могут быть подвергнуты административному взысканию, ведь КУоАП за такие нарушения вообще не предусматривает никакой ответственности.