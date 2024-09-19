Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Адвокат пояснив, чи можуть українці на вулицях фіксувати на камеру дії ТЦК arrow

Адвокат пояснив, чи можуть українці на вулицях фіксувати на камеру дії ТЦК

19 вересня 2024 15:37
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чи можуть українці на вулицях фіксувати на камеру дії ТЦК — пояснення адвоката
ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: facebook.com/DF.Avangard
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Представники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти на вулиці документи у чоловіків призовного віку, але силоміць "пакувати" людей в буси вони повноважень не мають. Фото та відеофіксація у таких випадках можуть довести незаконність дій ТЦК.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram.

Читайте також:

Чи можна знімати дії ТЦК на камеру

Перш за все Сімутін наголосив, що затримувати військовозобов'язаних громадян і примусово доправляти їх до ТЦК може лише поліція і лише за наявності законних підстав. Якщо ж такі дії вчиняють представники ТЦК, то лише фото- та відеофіксація можуть довести незаконність дій ТЦК. 

Однак знімати на камеру дії ТЦК на вулиці можна за таких умов:

  • поруч немає дислокацій та переміщень військових;
  • немає військових і режимних об’єктів, які можуть потрапити на камеру.

"В законах немає заборони на знімання співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати" краще запитайте, чим це заборонено", — пояснив адвокат.

Також важливі новини дня по темі:

фото мобілізація покарання ТЦК та СП адвокат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації