Чи можуть українці на вулицях фіксувати на камеру дії ТЦК — пояснення адвоката

ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: facebook.com/DF.Avangard

Представники територіальних центрів комплектування мають право перевіряти на вулиці документи у чоловіків призовного віку, але силоміць "пакувати" людей в буси вони повноважень не мають. Фото та відеофіксація у таких випадках можуть довести незаконність дій ТЦК.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram.

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Чи можна знімати дії ТЦК на камеру

Перш за все Сімутін наголосив, що затримувати військовозобов'язаних громадян і примусово доправляти їх до ТЦК може лише поліція і лише за наявності законних підстав. Якщо ж такі дії вчиняють представники ТЦК, то лише фото- та відеофіксація можуть довести незаконність дій ТЦК.

Однак знімати на камеру дії ТЦК на вулиці можна за таких умов:

поруч немає дислокацій та переміщень військових;

немає військових і режимних об’єктів, які можуть потрапити на камеру.

"В законах немає заборони на знімання співробітників ТЦК або поліцейського. А на фразу: "Я забороняю мене знімати" краще запитайте, чим це заборонено", — пояснив адвокат.