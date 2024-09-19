Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow ТЦК мобілізував весь технічний склад мистецького проєкту МУР — подробиці arrow

ТЦК мобілізував весь технічний склад мистецького проєкту МУР — подробиці

19 вересня 2024 14:16
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
На Закарпатті ТЦК мобілізували весь технічний склад команди проєкту МУР
Учасники творчого проєкту МУР. Фото: afisha.ua
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Ужгороді працівники ТЦК мобілізували весь технічний склад команди мистецького проєкту МУР перед виставою. Їх затримали, коли вони їхали до міста після вистави у Чернівцях.

Про це повідомили на сторінці МУР в Instagram.

Читайте також:

Працівників проєкту МУР мобілізували

На сторінці мистецького проєкту повідомили, що перед виставою в Ужгороді, весь технічний склад їх команди мобілізували працівники територіального центру комплектування.

МУР мобілізація
Повідомлення МУР. Фото: скриншот

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання", — написали МУР в соцмережі.

МУР
Повідомлення МУР про виставу. Фото: скриншот

Пізніше там заявили, що виступ таки відбувся хоч і з запізненням на дві години. Згодом у коментарі для hromadske додали, що мобілізували п'ятьох осіб. Їх затримали напередодні концерту в Ужгороді, коли ті поверталися після вистави у Чернівцях. 

"Група в складі 5 людей з честю виконують свій обовʼязок, наразі проходячи навчанння в навчальному центрі в Житомирі. Всім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить як раз про те, що історія повторюється і пояснює чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога", — заявив у МУР.

Реакція Закарпатського обласного ТЦК та СП

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що діяли в межах своїх повноважень та чинного законодавства, а інформація, яку поширили представники МУР не відповідає дійсності. Там пояснили, що мобілізація сталася в іншому населеному пункті за день до концерту в Ужгороді, 17 вересня, а  громадян не було відстрочок. 

Також важливі новини дня по темі:

Закарпаття Ужгород мобілізація повістки ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:05 Європарламент закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по РФ

15:04 На Харківщині прикордонники знищили боєприпаси та мінометну позицію окупантів

15:00 Український проєктний інститут допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів

14:56 Прав нема, а Mercedes є — прокуратура хоче відібрати авто у матері одеського митника

14:52 Німеччина передала Україні пакет військової допомоги — що до нього увійшло

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:42 Динамо зробило Володимира Кличка своїм новим амбасадором

14:40 Вбивство Ірини Фаріон — мати підозрюваного Зінченка дала коментар

14:37 Німеччина терміново готує військову допомогу Україні через ескалацію на фронті, — Reuters

14:35 Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленськиим — названа дата

14:34 Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою

15:05 Європарламент закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по РФ

15:04 На Харківщині прикордонники знищили боєприпаси та мінометну позицію окупантів

15:00 Український проєктний інститут допомагав Росії відновлювати НПЗ після атак дронів

14:56 Прав нема, а Mercedes є — прокуратура хоче відібрати авто у матері одеського митника

14:52 Німеччина передала Україні пакет військової допомоги — що до нього увійшло

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:42 Динамо зробило Володимира Кличка своїм новим амбасадором

14:40 Вбивство Ірини Фаріон — мати підозрюваного Зінченка дала коментар

14:37 Німеччина терміново готує військову допомогу Україні через ескалацію на фронті, — Reuters

14:35 Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з Володимиром Зеленськиим — названа дата

14:34 Підозрюваного у вбивстві Фаріон залишили під вартою

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації