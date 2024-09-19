На Закарпатті ТЦК мобілізували весь технічний склад команди проєкту МУР

Учасники творчого проєкту МУР. Фото: afisha.ua

В Ужгороді працівники ТЦК мобілізували весь технічний склад команди мистецького проєкту МУР перед виставою. Їх затримали, коли вони їхали до міста після вистави у Чернівцях.

Про це повідомили на сторінці МУР в Instagram.

Читайте також:

Працівників проєкту МУР мобілізували

На сторінці мистецького проєкту повідомили, що перед виставою в Ужгороді, весь технічний склад їх команди мобілізували працівники територіального центру комплектування.

Повідомлення МУР. Фото: скриншот

"ТЦК мобілізували весь технічний склад команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі системи звуку під’єднуємо до місцевої системи, що робити далі по туру — ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання", — написали МУР в соцмережі.

Повідомлення МУР про виставу. Фото: скриншот

Пізніше там заявили, що виступ таки відбувся хоч і з запізненням на дві години. Згодом у коментарі для hromadske додали, що мобілізували п'ятьох осіб. Їх затримали напередодні концерту в Ужгороді, коли ті поверталися після вистави у Чернівцях.

"Група в складі 5 людей з честю виконують свій обовʼязок, наразі проходячи навчанння в навчальному центрі в Житомирі. Всім дякуємо за підтримку, театральна трупа продовжує тур, адже вистава говорить як раз про те, що історія повторюється і пояснює чому нам потрібно посилювати боротьбу проти ворога", — заявив у МУР.

Реакція Закарпатського обласного ТЦК та СП

У Закарпатському ТЦК та СП заявили, що діяли в межах своїх повноважень та чинного законодавства, а інформація, яку поширили представники МУР не відповідає дійсності. Там пояснили, що мобілізація сталася в іншому населеному пункті за день до концерту в Ужгороді, 17 вересня, а громадян не було відстрочок.