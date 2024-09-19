В Закарпатье ТЦК мобилизовали весь технический состав команды проекта МУР

Участники творческого проекта МУР. Фото: afisha.ua

В Ужгороде работники ТЦК мобилизовали весь технический состав команды художественного проекта МУР перед спектаклем. Их задержали, когда они ехали в город после спектакля в Черновцах.

Об этом сообщили на странице МУР в Instagram.

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Работников проекта МУР мобилизовали

На странице художественного проекта сообщили, что перед представлением в Ужгороде весь технический состав их команды мобилизовали работники территориального центра комплектования.

Сообщение МУР. Фото: скриншот

"ТЦК мобилизовали весь технический состав команды. Перед спектаклем в Ужгороде сейчас. Актеры собирают декорации, организатор тура становится за световую пушку, кабели системы звука подсоединяем к местной системе, что делать дальше по туру — мы не знаем. Но мы узнаем. И решим этот вопрос", — написали МУР в соцсети.

Сообщение МУР о спектакле. Фото: скриншот

Позже там заявили, что выступление таки состоялось хоть и с опозданием на два часа. Впоследствии в комментарии для hromadske добавили, что мобилизовали пять человек. Их задержали накануне концерта в Ужгороде, когда возвращались после спектакля в Черновцах.

"Группа в составе 5 человек с честью выполняют свой долг, проходя обучение в учебном центре в Житомире. Всем спасибо за поддержку, театральная труппа продолжает тур, ведь спектакль говорит как раз о том, что история повторяется и объясняет почему нам нужно усиливать борьбу против врага", — заявили в МУР.

Реакция Закарпатского областного ТЦК и СП

В Закарпатском ТЦК и СП заявили, что действовали в пределах своих полномочий и действующего законодательства, а информация, которую распространили представители МУР, не соответствует действительности. Там объяснили, что мобилизация произошла в другом населенном пункте за день до концерта в Ужгороде, 17 сентября, а у граждан не было отсрочок.