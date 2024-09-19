Могут ли украинцы на улицах фиксировать на камеру действия ТЦК — объяснение адвоката

ТЦК на улице. Иллюстративное фото: facebook.com/DF.Avangard

Представители территориальных центров комплектования имеют право проверять на улице документы у мужчин призывного возраста, но силой "упаковывать" людей в бусы они полномочий не имеют. Фото и видеофиксация в таких случаях могут доказать незаконность действий ТЦК.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в своем Telegram.

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Можно ли снимать действия ТЦК на камеру

Прежде всего, Симутин подчеркнул, что задерживать военнообязанных граждан и принудительно доставлять их в ТЦК может только полиция и только при наличии законных оснований. Если такие действия совершают представители ТЦК, то только фото- и видеофиксация могут доказать незаконность действий ТЦК.

Однако снимать на камеру действия ТЦК на улице можно при следующих условиях:

рядом нет дислокаций и перемещений военных;

нет военных и режимных объектов, которые могут попасть в камеру.

"В законах нет запрета на съем сотрудников ТЦК или полицейского. А на фразу: "Я запрещаю меня снимать" лучше спросите, чем это запрещено", — пояснил адвокат.