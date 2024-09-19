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Штраф за неявку в ТЦК с осени — что изменилось

19 сентября 2024 18:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Неявка в ТЦК по повестке 2024 – новые изменения и размер штрафа
Процесс проверки документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

За неявку в территориальный центр комплектования военнообязанные граждане могут быть наказаны, как за административное правонарушение. Уклонистов будет ждать штраф, размер которого начинается з 17 000 гривен.

Об этом рассказала адвокат Татьяна Даниленко.

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Отечественное законодательство предусматривает наказание для военнообязанных граждан, которые нарушают правила военного учета.

В частности, за неявку в территориальные центры комплектования для обновления данных или прохождения военно-врачебной комиссии — предусматривается административная ответственность в виде штрафа.

Суммы штрафов и их обжалование

Татьяна Даниленко подчеркнула, что штрафы, введенные в новом законе о мобилизации, не изменились, так что осенью 2024 года уклонян и нарушителей военного учета ждут следующие штрафы.

За нарушение военного учета — от 17 000 до 25 500 гривен. Такой же штраф предусматривается для уклоняющихся от мобилизации.

Обжаловать штраф граждане, которые считают это неправомерным наказанием, могут через суд.

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