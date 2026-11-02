Візит представників ТЦК та СП додому до громадянина, який підлягає військовій службі. Ілюстративне фото

Не кожен штраф за неявку до територіального центру комплектування вдається оскаржити в суді. Під час розгляду таких справ значення мають не лише обставини неявки, а й докази того, що особу належним чином повідомили про виклик. Адвокат Роман Коган пояснив, у яких ситуаціях військовозобов’язані можуть домогтися скасування стягнення.

Портал Новини.LIVE з посиланням на "Дніпро Оперативний" з’ясував, чому в інших випадках суди підтримують рішення ТЦК.

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Коли штраф можуть скасувати

Одним із ключових питань є дотримання процедури оповіщення. Якщо ТЦК не може підтвердити відправлення повістки та належне повідомлення адресата, це може стати підставою для скасування постанови. Суд може перевірити копію повістки, поштові документи, відомості про вручення або повернення відправлення та інші матеріали.

При цьому саму повістку, як пояснює адвокат, зазвичай не можна оскаржити окремо: предметом оскарження стають прийняті рішення та дії, що спричинили правові наслідки.

Які обставини враховують суди

У Дніпрі вже були випадки, коли суди скасовували штрафи у розмірі 17 тисяч гривень через брак доказів належного повідомлення. В одній зі справ, розглянутої 8 жовтня 2026 року, у матеріалах не було переконливих підтверджень вручення повістки або належного повідомлення чоловіка.

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В іншій справі суд скасував стягнення через відсутність необхідних поштових документів. При цьому інвалідність або висновок про непридатність до служби самі по собі не обов’язково стають підставою для скасування штрафу: вирішальне значення можуть мати саме обставини передбачуваного порушення.

Коли суд може підтримати ТЦК

Якщо повістку надіслали в установленому порядку, а особа не з’явилася й не повідомила про поважні причини, шанси на скасування стягнення зменшуються. Наприклад, в іншій справі, розглянутій у Дніпрі 8 жовтня, суд відмовив у задоволенні позову: ТЦК надав копію повістки та підтвердження її відправлення, а матеріали містили відомості про заяву через "Резерв+" щодо визнання порушення. Суд оцінював сукупність доказів, а не лише аргументи чоловіка про те, що він не отримував документ особисто.

Що перевірити перед зверненням до суду

Адвокат радить уважно вивчити документи, пов’язані з відправленням повістки, і за необхідності запитати інформацію про її переміщення у поштового оператора. Зокрема, варто перевірити:

чи є копія повістки та підтвердження її відправлення;

коли лист надійшов до поштового відділення та яким чином повідомляли адресата;

з якої причини відправлення повернули та чи дотримувалися терміни зберігання;

чи є документи, що підтверджують поважні причини неявки.

Якщо штраф уже передано на примусове виконання, відкладати перевірку документів не варто: сума стягнення може збільшитися з урахуванням передбачених законом наслідків виконавчого провадження.

Чи можна обійтися без суду

Якщо особа дійсно порушила правила і не має наміру оскаржувати стягнення, законодавство передбачає спрощену процедуру визнання порушення. У передбачених законом випадках сплата половини штрафу, наприклад, 8 500 гривень замість 17 тисяч, дозволяє виконати постанову на пільгових умовах.

Перед визнанням порушення важливо розібратися в обставинах: якщо є підстави вважати повідомлення неналежним або постанову незаконною, рішення про оскарження краще приймати після перевірки документів. Сплата штрафу також не звільняє від обов’язку реагувати на подальші законні виклики ТЦК.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що в Луцьку судили чоловіка, який під час конфлікту з представниками ТЦК та СП розпилив газ в обличчя військовому комісару.

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