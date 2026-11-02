Визит представителей ТЦК и СП домой к военнообязанному гражданину. Фото иллюстративное

Не каждый штраф за неявку в территориальный центр комплектования удается отстоять в суде. При рассмотрении таких дел значение имеют не только обстоятельства отсутствия, но и доказательства того, что человека надлежащим образом уведомили о вызове. Адвокат Роман Коган объяснил, в каких ситуациях военнообязанные могут добиться отмены взыскания.

Портал Новини.LIVE со ссылкой на "Днепр Оперативный" разобрался, почему в других случаях суды поддерживают решение ТЦК.

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Когда штраф могут отменить

Одним из ключевых вопросов становится соблюдение процедуры оповещения. Если ТЦК не может подтвердить отправку повестки и надлежащее уведомление адресата, это может стать основанием для отмены постановления. Суд может проверить копию повестки, почтовые документы, сведения о вручении или возврате отправления и другие материалы.

При этом саму повестку, как поясняет адвокат, обычно нельзя оспорить отдельно: предметом обжалования становятся принятые решения и действия, повлекшие правовые последствия.

Какие обстоятельства учитывают суды

В Днепре уже были случаи, когда суды отменяли штрафы в размере 17 тысяч гривен из-за недостатка доказательств надлежащего оповещения. В одном из дел, рассмотренных 8 октября 2026 года, в материалах не оказалось убедительных подтверждений вручения повестки или надлежащего уведомления мужчины.

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В другом деле суд отменил взыскание из-за отсутствия необходимых почтовых документов. При этом инвалидность или заключение о непригодности к службе сами по себе не обязательно становятся основанием для отмены штрафа: решающее значение могут иметь именно обстоятельства предполагаемого нарушения.

Когда суд может поддержать ТЦК

Если повестку направили в установленном порядке, а человек не явился и не сообщил об уважительных причинах, шансы на отмену взыскания снижаются. Например, в другом деле, рассмотренном в Днепре 8 октября, суд отказал в удовлетворении иска: ТЦК предоставил копию повестки и подтверждение ее отправки, а материалы содержали сведения о заявлении через "Резерв+" о признании нарушения. Суд оценивал совокупность доказательств, а не только доводы мужчины о том, что он не получал документ лично.

Что проверить перед обращением в суд

Адвокат советует внимательно изучить документы, связанные с отправкой повестки, и при необходимости запросить сведения о ее движении у почтового оператора. В частности, стоит проверить:

имеется ли копия повестки и подтверждение ее отправки;

когда письмо поступило в почтовое отделение и каким способом адресата уведомляли;

по какой причине отправление вернули и соблюдались ли сроки хранения;

есть ли документы, подтверждающие уважительные причины неявки.

Если штраф уже передан на принудительное исполнение, откладывать проверку документов не стоит: сумма взыскания может увеличиться с учетом предусмотренных законом последствий исполнительного производства.

Можно ли обойтись без суда

Если человек действительно нарушил правила и не намерен оспаривать взыскание, законодательство предусматривает упрощенную процедуру признания нарушения. В предусмотренных законом случаях уплата половины штрафа, например, 8 500 гривен вместо 17 тысяч, позволяет исполнить постановление на льготных условиях.

Перед признанием нарушения важно разобраться в обстоятельствах: если есть основания считать оповещение ненадлежащим или постановление незаконным, решение об обжаловании лучше принимать после проверки документов. Оплата штрафа также не освобождает от обязанности реагировать на последующие законные вызовы ТЦК.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в Луцке судили мужчину, которые во время конфликта с представителями ТЦК и СП распылил газ в лицо военкому.

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