Поранені військові замінили персонал ТЦК по всій Україні

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: УНІАН

З осені 2024 року структура територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) суттєво змінилася. За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, до складу яких входять ці центри, протягом 2024–2025 років до бойових підрозділів було переведено близько 70% військовослужбовців із ТЦК, які не мали обмежень за станом здоров’я.

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ полковник Віталій Ткаченко у відповіді на журналістський запит від "Главкома".

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Пресслужба Сухопутних військ пояснює, що точна кількість осіб, які проходять службу у ТЦК, є засекреченою, тому публічну відповідь надано у вигляді відсоткового співвідношення. У командуванні зазначають, що майже всіх придатних до служби військових з територіальних центрів було спрямовано на передову.

Зміни стали результатом нестачі резервів для підтримання лінії оборони, що стала особливо відчутною наприкінці 2024 року. У відповідь на цю проблему Генеральний штаб наказав переглянути штатну чисельність тилових підрозділів усіх видів ЗСУ, щоб підсилити бойові підрозділи.

Зокрема, в листопаді-грудні 2024 року були суттєво скорочені охоронні роти, а військовослужбовців без обмежень за станом здоров’я направили до піхотних частин. Їхні місця у тилу зайняли бійці з бойовим досвідом, які мають поранення, або нещодавно мобілізовані чоловіки віком понад 50 років. Перестановки торкнулися навіть військових медиків, підрозділів ППО та колишніх військкоматів.

Хто зараз працює в ТЦК

У результаті змін майже половину персоналу ТЦК наразі складають військовослужбовці, які пройшли бойові дії та мають поранення або контузії. Серед співробітників також є і цивільні — приблизно 20% штату. Це, зокрема, працівники технічного та адміністративного забезпечення: кухарі, бухгалтери, юристи та інші спеціалісти, які не підлягають мобілізації.

Щодо керівного складу центрів, то з початку повномасштабного вторгнення було змінено абсолютно всіх начальників ТЦК. Згідно з даними командування Сухопутних військ, 85% новопризначених керівників мають досвід бойової служби у лавах Збройних сил.

Нагадаємо, нещодавно один з нардепів заявив, що у Верховній Раді будуть розслідувати випадки порушень з боку ТЦК.

А начальник одного з ТЦК заявив, що воювати на фронті легше, ніж працювати у військкоматі.