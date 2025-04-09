Раненые военные заменили персонал ТЦК по всей Украине

Работники ТЦК проверяют документы. Фото: УНИАН

С осени 2024 года структура территориальных центров комплектования и социальной поддержки(ТЦК) существенно изменилась. По информации Сухопутных войск ВСУ, в состав которых входят эти центры, в течение 2024-2025 годов в боевые подразделения было переведено около 70% военнослужащих из ТЦК, которые не имели ограничений по состоянию здоровья.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск полковник Виталий Ткаченко в ответе на журналистский запрос от "Главкома".

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Пресс-служба Сухопутных войск объясняет, что точное количество лиц, проходящих службу в ТЦК, является засекреченным, поэтому публичный ответ предоставлен в виде процентного соотношения. В командовании отмечают, что почти все годные к службе военные из территориальных центров были направлены на передовую.

Изменения стали результатом недостатка резервов для поддержания линии обороны, которая стала особенно ощутимой в конце 2024 года. В ответ на эту проблему Генеральный штаб приказал пересмотреть штатную численность тыловых подразделений всех видов ВСУ, чтобы усилить боевые подразделения.

В частности, в ноябре-декабре 2024 года были существенно сокращены охранные роты, а военнослужащих без ограничений по состоянию здоровья направили в пехотные части. Их места в тылу заняли бойцы с боевым опытом, которые имеют ранения, или недавно мобилизованные мужчины старше 50 лет. Перестановки коснулись даже военных медиков, подразделений ПВО и бывших военкоматов.

Кто сейчас работает в ТЦК

В результате изменений почти половину персонала ТЦК сейчас составляют военнослужащие, которые прошли боевые действия и имеют ранения или контузии. Среди сотрудников также есть и гражданские — примерно 20% штата. Это, в частности, работники технического и административного обеспечения: повара, бухгалтеры, юристы и другие специалисты, которые не подлежат мобилизации.

Что касается руководящего состава центров, то с начала полномасштабного вторжения были сменены абсолютно все начальники ТЦК. Согласно данным командования Сухопутных войск, 85% вновь назначенных руководителей имеют опыт боевой службы в рядах Вооруженных сил.

Напомним, недавно один из нардепов заявил, что в Верховной Раде будут расследовать случаи нарушений со стороны ТЦК.

А начальник одного из ТЦК заявил, что воевать на фронте легче, чем работать в военкомате.