Начальник ТЦК відповів — легше воювати на фронті чи працювати у ТЦК

Легше воювати чи працювати у ТЦК — відповідь керівника центру
Начальник Пологівського Територіального центру комплектування Віктор Юрчук заявив, що воювати на фронті набагато легше, аніж працювати в ТЦК. Він зазначив, що працівники центрів комплектування щодня стикаються з великим навантаженням.
Таку думку Юрчук висловив в інтерв’ю телеканалу TV5.
Начальник Пологівського ТЦК про роботу в центрах
Отже, Юрчук вважає, що робота в ТЦК є важчою, аніж робота українських військових на полі бою. Він зазначив, що військовослужбовці, які працюють у центрах комплектування, щодня стикаються з великим навантаженням. Крім того, вони мають забезпечувати постійне поповнення Збройних сил України.
"У тебе є підрозділ, є люди — організуй роботу. План дали — виконуй. Повірте мені, воювати набагато легше, ніж працювати в ТЦК. Це дуже тяжка робота, бо ми мусимо комплектувати Збройні сили: хтось іде на ротацію, хтось поранений — мусимо поповнювати", — сказав Юрчук.
Зокрема, він додав, що спецслужби РФ активно ведуть підривну діяльність проти ТЦК, зокрема залучаючи до цього українських підлітків.
"Росіяни все для того роблять: наймають наших підлітків через свої спецслужби, щоб ті носили бомби, влаштовували провокації проти ТЦК", — сказав керівник центру.
Також він зауважив, що переважна більшість працівників територіальних центрів комплектування діє чесно і в межах закону.
"90% ТЦК працюють по совісті й по закону", — наголосив Юрчук.
Зазначимо, що нещодавно у Львівській області водії маршруток оголосили страйк через мобілізацію.
Водночас раніше керівник Чернігівської ОВА закликав Нацполіцію та ТЦК і СП посилити мобілізаційні заходи у сферах бізнесу, які, на його думку, вони не допрацювали. Здебільшого мовиться про тіньовий сектор.
Читайте Новини.LIVE!