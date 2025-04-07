Начальник ТЦК ответил - легче воевать на фронте или работать в ТЦК

Легче воевать или работать в ТЦК — ответ руководителя центра
Начальник Пологовского Территориального центра комплектования Виктор Юрчук заявил, что воевать на фронте гораздо легче, чем работать в ТЦК. Он отметил, что работники центров комплектования ежедневно сталкиваются с большой нагрузкой.
Такое мнение Юрчук высказал в интервью телеканалу TV5.
Начальник Пологовского ТЦК о работе в центрах
Итак, Юрчук считает, что работа в ТЦК является более тяжелой, чем работа украинских военных на поле боя. Он отметил, что военнослужащие, которые работают в центрах комплектования, ежедневно сталкиваются с большой нагрузкой. Кроме того, они должны обеспечивать постоянное пополнение Вооруженных сил Украины.
"У тебя есть подразделение, есть люди — организуй работу. План дали — выполняй. Поверьте мне, воевать гораздо легче, чем работать в ТЦК. Это очень тяжелая работа, потому что мы должны комплектовать Вооруженные силы: кто-то идет на ротацию, кто-то ранен — должны пополнять", — сказал Юрчук.
В частности, он добавил, что спецслужбы РФ активно ведут подрывную деятельность против ТЦК, в частности привлекая к этому украинских подростков.
"Россияне все для того делают: нанимают наших подростков через свои спецслужбы, чтобы те носили бомбы, устраивали провокации против ТЦК", — сказал руководитель центра.
Также он отметил, что подавляющее большинство работников территориальных центров комплектования действует честно и в рамках закона.
"90% ТЦК работают по совести и по закону", — подчеркнул Юрчук.
Отметим, что недавно во Львовской области водители маршруток объявили забастовку из-за мобилизации.
В то же время ранее руководитель Черниговской ОВА призвал Нацполицию и ТЦК усилить мобилизационные мероприятия в сферах бизнеса, которые, по его мнению, они не доработали. В основном говорится о теневом секторе.
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