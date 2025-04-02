ТЦК у Чернігівській області спонукають мобілізувати працівників тіньового бізнесу

Співробітники ТЦК. Фото ілюстративне: Південь сьогодні

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликає Нацполіцію та ТЦК і СП посилити мобілізаційні заходи в сферах бізнесу, які, на його думку, вони не допрацювали. В першу чергу мова йде про тіньовий сектор, чи так званий "сірий" бізнес.

Про це Чаус розповів в інтерв'ю "Суспільному".

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Начальник ОВА поінформував, що ТЦК в першу чергу йде до "білого" бізнесу, де все оформлено згідно з законодавством. Однак наголосив, що є й інші сектори бізнесу, де треба працювати.

"Білий" бізнес — підприємства, в яких все оформлено, все звітується, які повністю виконують всі вимоги законодавства... ТЦК в першу чергу йде на такий бізнес, хоча є багато секторів, де треба працювати. В нас дуже багато "сірого" бізнесу, який не оформлює людей. Є підприємства, які працюють "по-білому", але не надають звітність, необхідну щодо мобресурсу. Хай працюють з цими підприємствами", — наголосив Чаус.

Нагадаємо, що в Україні військовозобов'язані особи можуть отримати повістку від ТЦК через Укрпошту. Якщо її не забрати протягом трьох днів, людину можуть оголосити у розшук, також їй загрожує штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч.

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