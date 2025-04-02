ТЦК в Черниговской области побуждают мобилизовать работников теневого бизнеса

Сотрудники ТЦК. Фото иллюстративное: Юг сегодня

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призывает Нацполицию и ТЦК и СП усилить мобилизационные мероприятия в сферах бизнеса, которые, по его мнению, они не доработали. В первую очередь речь идет о теневом секторе или так называемом "сером" бизнесе.

Об этом Чаус рассказал в интервью "Суспільному".

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Начальник ОВА сообщил, что ТЦК в первую очередь идет к "Белому бизнесу", где все оформлено согласно законодательству. Однако отметил, что есть и другие секторы бизнеса, где нужно работать.

"Белый" бизнес — предприятия, в которых все оформлено, все отчитывается, которые полностью выполняют все требования законодательства... ТЦК в первую очередь идет на такой бизнес, хотя есть много секторов, где надо работать. У нас очень много "серого бизнеса", который не оформляет людей. Есть предприятия, которые работают "по-белому", но не предоставляют отчетность необходимую по мобресурсу. Пусть работают с этими предприятиями", — подчеркнул Чаус.

Напомним, что в Украине военнообязанные лица могут получить повестку от ТЦК через "Укрпочту". Если ее не забрать в течение трех дней, человека могут объявить в розыск, также ему грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тысяч.

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