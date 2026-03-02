Засуджені, умовне покарання - чи має ТЦК право оголосити таку людину в розшу

Візит до ТЦК та позов до суду — варіанти розвитку подій для зняття розшуку. Фото: "Судова влада України", Одеський ОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянин був засуджений за такими статтями, які унеможливлюють його мобілізацію, ТЦК не повинен оголошувати його у розшук. Юристи пояснили, як вирішити ситуацію, коли розшук все-таки був оголошений.

Як закрити справу в ТЦК

Мобілізація в Україні стосується усіх військовозобов’язаних громадян, які перебувають на військовому обліку. Втім, частина громадян не підлягає мобілізації навіть попри такий статус.

Це, наприклад, ті громадяни, які були засуджені за певними статтями (злочини проти національної безпеки), зокрема, і до умовного терміну. Але у деяких випадках цих громадян, які не підпадають під мобілізацію, можуть з тих чи інших причин оголосити у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який був засуджений до умовного терміну за статтями 114-1 та 436-2 Кримінального кодексу України. Чоловік поцікавився, чи законним є оголошення його у розшук — і як йому вирішити цю ситуацію

"Згідно із законодавством, особи, засуджені за злочини проти національної безпеки України (куди входять Ваші статті),не підлягають мобілізації, проте це не означає, що на цій підставі Вам автоматично знімуть розшук. Для цього потрібно закрити справу, за якою ТЦК звернулось до Нацполіції для Вашого затримання", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Він додав, що це можна зробити шляхом надсилання до ТЦК відповідної заяви.

Чому варто подати до суду

У деяких випадках територіальні центри комплектування можуть ігнорувати заяву громадянина. Юристи пояснили, що варто зробити у цій ситуації. "За ненадання відповіді на Ваше звернення, Ви маєте право подати скаргу на бездіяльність до ТЦК та СП вищого рівня", — зазначив адвокат Євген Олександрович.

Владислав Дерій зазначив, що ще кращим є варіант із судовим позовом. "Це радикальний крок, але він працює", — запевнив громадянина юрист.

Дерій пояснив, як саме це треба зробити і чому цей крок подіє. "Можна подати позов про "визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити дії" (тобто внести дані про судимість у реєстр). Як тільки ТЦК отримує повістку до суду, вони зазвичай оновлюють дані дуже швидко, щоб закрити справу", — наголосив юрист.

