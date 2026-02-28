Мобілізація з розсіяним склерозом - чи може ТЦК визнати громадянина зі склерозом придатним

Перевірка документів після ВЛК працівниками ТЦК. Фото: dyvys.info, Вінницький ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Мобілізація громадян, які мають хронічні захворювання, залежить від того, наскільки сильним є стадія того чи іншого захворювання. Саме від цього залежить рішення військово-лікарської комісії щодо військовозобов’язаного громадянина.

Мобілізація з розсіяним склерозом

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Він був оголошений ще 24 лютого 2022 року і з того часу неодноразово продовжувався через те, що триває повномасштабна російсько-українська війна.

Право не підпадати під мобілізацію надається тим громадянам, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям. Зважаючи на це і маючи відповідні медичні документи, такі громадяни можуть оформити відстрочку від призову в особливий період.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що десять років тому в лікарні йому поставили діагноз "розсіяний склероз". Чоловік поцікавився, чи можуть його мобілізувати з таким діагнозом.

"Загалом діагноз розсіяний склероз надає право на визнання Вас непридатним. Але все залежить від Ваших медичних документів та того, наскільки Ви зможете відстояти свої права, адже дуже часто навіть з таким діагнозом ставлять придатний до ТЦК та СП", — коротко описав ситуацію із можливістю мобілізації при такому діагнозі адвокат В’ячеслав Кирда.

Від чого залежить рішення ВЛК

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, як може змінитися рішення військово-лікарської комісії щодо персони хворого на розсіяний склероз. Усе залежить, зокрема, від стадії захворювання.

"Для того, аби ВЛК визнала Вас непридатним до проходження військової служби Ваше захворювання повинно прогресувати та мати, як наслідок, значні порушення функцій організму. При тому, ВЛК не буде визначати Вашу придатність до проходження військової служби у період загострення хвороби", — наголосив Айвазян.

Загалом, залежно від стану захворювання, громадянина можуть визнати як придатним до військової служби, так і непридатним із виключенням з військового обліку. Щодо придатності, то, скоріш за все, це буде придатність до служби у тилових підрозділах, ТЦК, військових вишах тощо.

Це можуть бути інфекційні та запальні артропатії, системні хвороби сполучної тканини, артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій тощо.

Це дозволяє наявність легких психічних розладів, які виникли внаслідок захворювань або уражень головного мозку. Або у випадку хвороб психіки, які виникли через різноманітні залежності.