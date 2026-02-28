Рассеянный склероз - когда ТЦК признает годным

Мобилизация с рассеянным склерозом — решение ТЦК
Если у военнообязанного гражданина диагностирован рассеяный склероз, решение военно-врачебной комиссии может быть разнообразным, от полной непригодности до мобилизации. Юристы объяснили, от чего зависит решение ТЦК.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Рассеянный склероз — возможна ли мобилизация
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Он был объявлен еще 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевался из-за того, что продолжается полномасштабная российско-украинская война.
Право не подпадать под мобилизацию предоставляется тем гражданам, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Учитывая это и имея соответствующие медицинские документы, такие граждане могут оформить отсрочку от призыва в особый период.
К юристам обратился гражданин, который объяснил, что десять лет назад в больнице ему поставили диагноз "рассеянный склероз". Мужчина поинтересовался, могут ли его мобилизовать с таким диагнозом.
"В общем диагноз рассеянный склероз дает право на признание Вас непригодным. Но все зависит от Ваших медицинских документов и того, насколько Вы сможете отстоять свои права, ведь очень часто даже с таким диагнозом ставят годный к ТЦК и СП", — коротко описал ситуацию с возможностью мобилизации при таком диагнозе адвокат Вячеслав Кирда.
Решение ВВК — что повлияет
Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, как может измениться решение военно-врачебной комиссии относительно персоны больного рассеянным склерозом. Все зависит, в частности, от стадии заболевания.
"Для того, чтобы ВВК признала Вас непригодным к прохождению военной службы Ваше заболевание должно прогрессировать и иметь, как следствие, значительные нарушения функций организма. При этом, ВВК не будет определять Вашу пригодность к прохождению военной службы в период обострения болезни", — отметил Айвазян.
В общем, в зависимости от состояния заболевания, гражданина могут признать как годным к военной службе, так и непригодным с исключением с воинского учета. Что касается пригодности, то, скорее всего, это будет пригодность к службе в тыловых подразделениях, ТЦК, военных вузах и тому подобное.
Напомним, мы ранее писали о том, с какими болезнями суставов гражданин не подлежит мобилизации в ВСУ.
В зависимости от стадии болезни, это могут быть различные инфекционные и воспалительные артропатии или даже артроз и другие поражения суставов.
Добавим, мы сообщали о том, когда мобилизация гражданина с психическими расстройствами невозможна.
Призвать больного не могут, если психические расстройства имеют серйозные последствия. Кроме того, мобилизировать нельзя, если человек заболел в результате какой-либо зависимости, но течение болезни серьезно усложнилось дополнительными заболеваниями.
Читайте Новини.LIVE!