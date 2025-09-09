Відео
Відстрочка поштою — як реагувати на бездіяльність ТЦК

Відстрочка поштою — як реагувати на бездіяльність ТЦК

Дата публікації: 9 вересня 2025 00:30
Подача документів на відстрочку поштою — що робити, якщо ТЦК не реагує
Працівник ТЦК з документами. Фото: "Знай.UA"

Якщо військовозобов’язаний громадянин подає документи на відстрочку від мобілізації поштою, йому мають відповісти протягом 15 днів. Якщо відповіді немає, громадянин має право реагувати відповідним чином.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Дистанційне оформлення відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який вирішив відправити документи на відстрочку дистанційно, поштою.

Він поцікавився, як довго будуть оформлювати відстрочку в такому форматі, і що робити, якщо в ТЦК не відреагують на поштове відправлення з документами.

"Відповідь повинні були надати протягом 7 днів з дня отримання заяви", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Реакція на відсутність відповіді ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, деталізував часові рамки процесу оформлення відстрочки після отримання документів поштою.

"Максимальний термін розгляду заяви про відстрочку — 15 днів", — наголосив юрист.

Дерій підкреслив, що у випадку, якщо в ТЦК не нададуть відповідь — то можна написати їм лист або оскаржувати їх бездіяльність в судовому порядку.

"Як не буде відповіді і далі, треба робити запит, бажано адвокатський", — додав адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли ТЦК може відмовити у оформленні відстрочки поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, як правильно написати заяву, якщо подаєш документи на відстрочку поштою.

Автор:
Любомир Кучер
Автор:
Любомир Кучер
