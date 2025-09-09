Видео
Главная ТЦК Отсрочка по почте — как реагировать на бездействие ТЦК

Отсрочка по почте — как реагировать на бездействие ТЦК

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 00:30
Подача документов на отсрочку по почте — что делать, если ТЦК не реагирует
Работник ТЦК с документами. Фото: "Знай.UA"

Если военнообязанный гражданин подает документы на отсрочку от мобилизации по почте, ему должны ответить в течение 15 дней. Если ответа нет, гражданин имеет право реагировать соответствующим образом.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Читайте также:

Дистанционное оформление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который решил отправить документы на отсрочку дистанционно, по почте.

Он поинтересовался, как долго будут оформлять отсрочку в таком формате, и что делать, если в ТЦК не отреагируют на почтовое отправление с документами.

"Ответ должны были предоставить в течение 7 дней со дня получения заявления", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Реакция на отсутствие ответа ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, детализировал временные рамки процесса оформления отсрочки после получения документов по почте.

"Максимальный срок рассмотрения заявления об отсрочке — 15 дней", — отметил юрист.

Дерий подчеркнул, что в случае, если в ТЦК не предоставят ответ — то можно написать им письмо или обжаловать их бездействие в судебном порядке.

"Если не будет ответа и дальше, надо делать запрос, желательно адвокатский", — добавил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда ТЦК может отказать в оформлении отсрочки по почте.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно написать заявление, если подаёшь документы на отсрочку по почте.

почта мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
