Подача документов на отсрочку по почте — что делать, если ТЦК не реагирует

Работник ТЦК с документами. Фото: "Знай.UA"

Если военнообязанный гражданин подает документы на отсрочку от мобилизации по почте, ему должны ответить в течение 15 дней. Если ответа нет, гражданин имеет право реагировать соответствующим образом.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Дистанционное оформление отсрочки

К юристам обратился гражданин, который решил отправить документы на отсрочку дистанционно, по почте.

Он поинтересовался, как долго будут оформлять отсрочку в таком формате, и что делать, если в ТЦК не отреагируют на почтовое отправление с документами.

"Ответ должны были предоставить в течение 7 дней со дня получения заявления", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Реакция на отсутствие ответа ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, детализировал временные рамки процесса оформления отсрочки после получения документов по почте.

"Максимальный срок рассмотрения заявления об отсрочке — 15 дней", — отметил юрист.

Дерий подчеркнул, что в случае, если в ТЦК не предоставят ответ — то можно написать им письмо или обжаловать их бездействие в судебном порядке.

"Если не будет ответа и дальше, надо делать запрос, желательно адвокатский", — добавил адвокат Юрий Айвазян.

