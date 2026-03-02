Условное наказание и розыск ТЦК - имеет ли центр комплектования такое право

Визит в ТЦК и иск в суд - варианты развития событий для снятия розыска. Фото: "Судебная власть Украины", Одесский ОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на то, что нарушителей воинского учета территориальный центр комплектования может объявлять в розыск, тех граждан, которые не могут быть мобилизированы, ТЦК не имеет права разыскивать. Для того, чтобы снять такой розыск, нужно обратиться в ТЦК или в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК — как закрыть дело

Мобилизация в Украине касается всех военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете. Впрочем, часть граждан не подлежит мобилизации даже несмотря на такой статус.

Это, например, те граждане, которые были осуждены по определенным статьям (преступления против национальной безопасности), в частности, и к условному сроку. Но в некоторых случаях этих граждан, которые не подпадают под мобилизацию, могут по тем или иным причинам объявить в розыск.

К юристам обратился гражданин, который был приговорен к условному сроку по статьям 114-1 и 436-2 Уголовного кодекса Украины. Мужчина поинтересовался, законно ли объявление его в розыск — и как ему решить эту ситуацию

"Согласно законодательству, лица, осужденные за преступления против национальной безопасности Украины (куда входят Ваши статьи), не подлежат мобилизации, однако это не означает, что на этом основании Вам автоматически снимут розыск. Для этого нужно закрыть дело, по которому ТЦК обратилось в Нацполицию для Вашего задержания", — отметил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что это можно сделать путем направления в ТЦК соответствующего заявления.

Иск в суд — почему это выгодно

В некоторых случаях территориальные центры комплектования могут игнорировать заявление гражданина. Юристы объяснили, что следует сделать в этой ситуации. "За непредоставление ответа на Ваше обращение, Вы имеете право подать жалобу на бездействие в ТЦК и СП высшего уровня", — отметил адвокат Евгений Александрович.

Владислав Дерий отметил, что еще лучше вариант с судебным иском. "Это радикальный шаг, но он работает", — заверил гражданина юрист.

Дерий объяснил, как именно это надо сделать и почему этот шаг подействует. "Можно подать иск о "признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия" (то есть внести данные о судимости в реестр). Как только ТЦК получает повестку в суд, они обычно обновляют данные очень быстро, чтобы закрыть дело", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли продолжить бронь, если ТЦК объявил в розыск.

По словам юристов, оформить новую бронь без снятия с розыска ТЦК даже теоретически невозможно. Поэтому самый простой путь к перебронированию — это оплата штрафа з 50%-ной скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, как можно узнать о пребывании в розыске ТЦК.

Для этого можно установить приложение "Резерв+" и получить информацию там. Также гражданин может обратиться с этим вопросом непосредственно в ТЦК.