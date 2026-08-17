Начальник Чернігівського ОТЦК та СП Артем Требесов. Фото: Kriminal.net.ua

Під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради обговорили статки начальника Чернігівського ОТЦК та СП Артема Требесова та придбання автомобілів його родиною. За озвученими даними, йдеться про BMW X6 вартістю близько 4 млн грн та Toyota Camry за 821 тис. грн. Водночас у декларації самого Требесова вказана зарплата близько 50 тис. грн на місяць.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

При зарплаті 50 тис. грн на місяць керівнику Чернігівського ТЦК вдалося купити авто за мільйони

Стало відомо, що BMW X6 придбала тітка Артема Требесова, яка, за даними, наведеними під час засідання, не мала відповідних законних доходів для такої покупки. При цьому стверджувалося, що автомобіль фактично придбали в інтересах її племінника.

Згодом дружина начальника Чернігівського ОТЦК придбала Toyota Camry за 821 тис. грн. Загальна вартість двох автомобілів склала близько 4,8 млн грн.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним рішення про стягнення в дохід держави понад 4 млн грн. У матеріалах справи йшлося про те, що офіційні доходи родини не могли пояснити походження коштів на такі придбання.

Читайте також:

Під час засідання у т.в.о. начальника Чернігівського ОТЦК та СП Михайла Хомчука також запитали про зарплату його керівника.

"Вона зазначена в декларації — близько 50 тисяч гривень", — відповів Хомчук.

На уточнення, чи приблизно така сама зарплата була у Артема Требесова, Хомчук відповів: "Мабуть".

Після цього члени ТСК звернули увагу, що за таких доходів придбання двох автомобілів загальною вартістю близько 5 млн грн викликає питання.

"Це десь так потрібно 100 місяців працювати, нічого не їсти, не пити, щоб просто придбати ці дві автівки", — зазначив голова ТСК.

Також у Чернігівському ОТЦК заперечили інформацію про жахливі умови утримання людей у Прилуцькому РТЦК.

Під час засідання ТСК показали відео, на якому нібито зафіксовані неналежні умови перебування військовозобовʼязаних у приміщенні центру. Т.в.о. начальника Чернігівського ОТЦК та СП Михайло Хомчук заперечив інформацію про утримання там людей.

Як писали Новини.LIVE, групи оповіщення ТЦК та СП у Чернівцях зазвичай працюють із 06:00 до 19:00–20:00, а військовослужбовці можуть виконувати завдання по 14–16 годин на добу. Склад груп і маршрути щодня визначаються окремими наказами керівництва залежно від кількості працівників та поточних завдань. Таким військовослужбовцям передбачений лише один вихідний на тиждень.

Також Новини.LIVE писали, що вимога закладу освіти змінити ТЦК при вступі до коледжу чи університету в іншому місті не завжди є законною. Юрист Владислав Дерій пояснив, що якщо абітурієнт не змінює задеклароване місце проживання, він може вступати з чинним військово-обліковим документом і залишатися на обліку у своєму ТЦК. Сам факт навчання в іншому населеному пункті не зобов’язує автоматично ставати на військовий облік за місцем розташування закладу освіти.