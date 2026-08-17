За яким графіком працюють представники ТЦК

Працівники ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Суспільне Полтава

Робочий день груп оповіщення триває від шостої ранку до восьмої вечора. Військовослужбовці часто виконують завдання по 14–16 годин на добу. Склад таких груп, їхні маршрути патрулювання, конкретні вулиці та мікрорайони роботи керівництво визначає щоденно окремими наказами. Вихідний у представників ТЦК є лише один на тиждень.

Про це під час засідання парламентської ТСК повідомили керівники Чернівецького міського та районного ТЦК, передає Новини.LIVE.

Графік роботи представників ТЦК та СП

До складу груп оповіщення залучають представників ТЦК та поліцейських. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Чернівецького міського ТЦК Андрій Ревецький зазначив, що конкретний склад груп оповіщення і маршрути залежать від наявних працівників та поточних завдань.

"Зазвичай групи працюють від шостої ранку до 19-ї або 20-ї години. Щодобово формується наказ, яким визначаються склад груп, райони та місця проведення заходів", — зазначив представник військкомату.

За його словами, для груп окремо встановлюють маршрути, мікрорайони, вулиці та інші локації для перевірки військово-облікових документів. Фактичний робочий день триває значно довше за час патрулювання.

Читайте також:

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника Чернівецького районного ТЦК Олександр Обух звернув увагу на високу навантаженість працівників:

"Військовослужбовці виконують завдання по 14–16 годин на добу. Максимум мають один вихідний на тиждень".

Раніше Новини.LIVE з посиланням на дані декларації повідомляв, що Голова Коростенської ВЛК Ірина Ковпанець під час повномасштабної війни придбала нерухомість та елітний автомобіль. Комісія під керівництвом цієї посадовиці відправляла на службу важкохворих людей, зокрема тих, хто мав інвалідність. Один із таких мобілізованих помер просто у приміщенні ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал за участю працівників ТЦК та СП у Хмельницькій області. Там люди у військовій формі прикували 61-річного чоловіка наручниками до автомобіля. Омбудсмен заявив, що винні мають понести справедливе покарання.