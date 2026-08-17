По какому графику работают представители ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Суспільне Полтава

Рабочий день групп оповещения длится с шести утра до восьми вечера. Военнослужащие часто выполняют задания по 14–16 часов в сутки. Состав таких групп, их маршруты патрулирования, конкретные улицы и микрорайоны работы руководство определяет ежедневно отдельными приказами. Выходной у представителей ТЦК бывает только один раз в неделю.

Об этом во время заседания парламентской ВСК сообщили руководители Черновицкого городского и районного ТЦК, передает Новини.LIVE.

График работы представителей ТЦК и СП

В состав групп оповещения привлекаются представители ТЦК и полицейские. Временный исполняющий обязанности начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ревецкий отметил, что конкретный состав групп оповещения и маршруты зависят от имеющихся работников и текущих задач.

"Обычно группы работают с шести утра до 19 или 20 часов. Ежедневно формируется приказ, которым определяются состав групп, районы и места проведения мероприятий", — отметил представитель военкомата.

По его словам, для групп отдельно устанавливают маршруты, микрорайоны, улицы и другие локации для проверки военно-учетных документов. Фактический рабочий день длится значительно дольше, чем время патрулирования.

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