Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Группы оповещения ТЦК работают до 16 часов: график

Группы оповещения ТЦК работают до 16 часов: график

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 07:30
По какому графику работают представители ТЦК
Сотрудники ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Суспільне Полтава

Рабочий день групп оповещения длится с шести утра до восьми вечера. Военнослужащие часто выполняют задания по 14–16 часов в сутки. Состав таких групп, их маршруты патрулирования, конкретные улицы и микрорайоны работы руководство определяет ежедневно отдельными приказами. Выходной у представителей ТЦК бывает только один раз в неделю.

Об этом во время заседания парламентской ВСК сообщили руководители Черновицкого городского и районного ТЦК, передает Новини.LIVE.

График работы представителей ТЦК и СП

В состав групп оповещения привлекаются представители ТЦК и полицейские. Временный исполняющий обязанности начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ревецкий отметил, что конкретный состав групп оповещения и маршруты зависят от имеющихся работников и текущих задач.

"Обычно группы работают с шести утра до 19 или 20 часов. Ежедневно формируется приказ, которым определяются состав групп, районы и места проведения мероприятий", — отметил представитель военкомата.

По его словам, для групп отдельно устанавливают маршруты, микрорайоны, улицы и другие локации для проверки военно-учетных документов. Фактический рабочий день длится значительно дольше, чем время патрулирования.

Читайте также:

Временный исполняющий обязанности начальника Черновицкого районного ТЦК Александр Обух обратил внимание на высокую нагрузку на сотрудников:

"Военнослужащие выполняют задания по 14–16 часов в сутки. Максимум у них один выходной в неделю".

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на данные декларации сообщал, что председатель Коростенской ВВК Ирина Ковпанец во время полномасштабной войны приобрела недвижимость и элитный автомобиль. Комиссия под руководством этой чиновницы отправляла на службу тяжелобольных людей, в частности тех, кто имел инвалидность. Один из таких мобилизованных скончался прямо в помещении ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал с участием сотрудников ТЦК и СП в Хмельницкой области. Там люди в военной форме приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю. Омбудсмен заявил, что виновные должны понести справедливое наказание.

военкомат мобилизация ТЦК и СП военнослужащие график работы
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации