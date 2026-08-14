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Главная ТЦК Скандальная глава Коростенской ВВК разбогатела во время войны

Скандальная глава Коростенской ВВК разбогатела во время войны

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 08:59
Глава Коростенской ВВК Ирина Ковпанец во время войны задекларировала элитное авто и квартиру
Ирина Ковпанец. Фото: кадр с видео

Глава Коростенской ВВК Ирина Ковпанец во время полномасштабной войны приобрела недвижимость и элитный автомобиль. Чиновница оформляла новые покупки, пока комиссия под ее руководством отправляла на службу тяжелобольных людей, в частности тех, кто имел инвалидность. Один из таких мобилизованных умер прямо в помещении ТЦК та СП.

Об этом со ссылкой на данные декларации сообщает Новини.LIVE.

Квартира под Киевом и элитные автомобили для семьи

В 2024 году чиновница купила квартиру площадью 73,5 квадратных метров в Софиевской Борщаговке. Еще раньше, в 2022 году, она приобрела новый кроссовер KIA Sportage за 1,06 миллиона гривен , а в прошлом году забрала в собственность половину дома в Коростене.

Муж Ковпанец в 2025 году тоже обновил автопарк: купил премиальный электрокар ZEEKR за 1,8 миллиона гривен. Правда, это не помешало ему задекларировать еще две тысячи гривен выплат по программе "Зимова підтримка".

Отметим, что ВВК, возглавляемая Ириной Ковпанцем, признала пригодным к службе 46-летнего мужчины с инвалидностью, который весил около 200 килограммов. Мобилизированный скончался в помещении ТЦК от остановки сердца.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что в Хмельнитчине разгорелся скандал из-за действий работников ТЦК и СП. В поселке Лехновка мужчины в форме приковали 61-летнего местного жителя наручниками к автомобилю. Омбудсмен подчеркнул, что виновные должны понести наказание.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Лубинца сообщал, что с начала года правоохранители открыли более 30 уголовных производств в отношении работников ТЦК и СП. В некоторых случаях расследование затягивается. Несмотря на это, по мнению Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, ситуация кардинально изменилась к лучшему.

декларация медики богатство мобилизация ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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