Глава Коростенской ВВК Ирина Ковпанец во время войны задекларировала элитное авто и квартиру

Ирина Ковпанец. Фото: кадр с видео

Глава Коростенской ВВК Ирина Ковпанец во время полномасштабной войны приобрела недвижимость и элитный автомобиль. Чиновница оформляла новые покупки, пока комиссия под ее руководством отправляла на службу тяжелобольных людей, в частности тех, кто имел инвалидность. Один из таких мобилизованных умер прямо в помещении ТЦК та СП.

Об этом со ссылкой на данные декларации сообщает Новини.LIVE.

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В 2024 году чиновница купила квартиру площадью 73,5 квадратных метров в Софиевской Борщаговке. Еще раньше, в 2022 году, она приобрела новый кроссовер KIA Sportage за 1,06 миллиона гривен , а в прошлом году забрала в собственность половину дома в Коростене.

Муж Ковпанец в 2025 году тоже обновил автопарк: купил премиальный электрокар ZEEKR за 1,8 миллиона гривен. Правда, это не помешало ему задекларировать еще две тысячи гривен выплат по программе "Зимова підтримка".

Отметим, что ВВК, возглавляемая Ириной Ковпанцем, признала пригодным к службе 46-летнего мужчины с инвалидностью, который весил около 200 килограммов. Мобилизированный скончался в помещении ТЦК от остановки сердца.

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