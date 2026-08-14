Голова Коростенської ВЛК Ірина Ковпанець під час війни задекларувала елітне авто і квартиру

Ірина Ковпанець. Фото: кадр із відео

Голова Коростенської ВЛК Ірина Ковпанець під час повномасштабної війни придбала нерухомість та елітний автомобіль. Посадовиця оформлювала нові покупки, поки комісія під її керівництвом відправляла на службу важкохворих людей, зокрема тих, хто мав інвалідність. Один із таких мобілізованих помер просто у приміщенні ТЦК та СП.

Про це з посиланням на дані декларації повідомляє Новини.LIVE.

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У 2024 році посадовиця купила квартиру площею 73,5 квадратних метрів у Софіївській Борщагівці. Ще раніше, у 2022 році, вона придбала новий кросовер KIA Sportage за 1,06 мільйона гривень, а минулого року забрала у власність половину будинку в Коростені.

Чоловік Ковпанець у 2025 році теж оновив автопарк: купив преміальний електрокар ZEEKR за 1,8 мільйона гривень. Щоправда, це не завадило йому задекларувати ще й дві тисячі гривень виплат за програмою "Зимова підтримка".

Зазначимо, що ВЛК, яку очолює Ірина Ковпанець, визнала придатним до служби 46-річного чоловіка з інвалідністю, який важив близько 200 кілограмів. Мобілізований помер у приміщенні ТЦК від зупинки серця.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, що на Хмельниччині розгорівся скандал через дії працівників ТЦК та СП. У селищі Лехнівка чоловіки у формі прикували 61-річного місцевого жителя наручниками до автомобіля. Омбудсмен наголосив, що винні мають понести покарання.

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