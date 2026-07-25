Омбудсмен Лубинец отреагировал на инцидент с участием ТЦК в Хмельницкой области

Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook

На Хмельниччині розгорівся новий скандал через дії працівників ТЦК та СП. У селищі Лехнівка чоловіки у формі нібито прикували 61-річного місцевого жителя наручниками до автомобіля. Інформацію про інцидент поширив у соцмережах син потерпілого — військовослужбовець ЗСУ.

Про це 23 липня повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець, передає Новини.LIVE.

Реакція омбудсмана та офіційні запити

Працівники офісу омбудсмана вже зв'язалися з постраждалим чоловіком, якому через побої довелося звертатися по допомогу до медиків. Дмитро Лубінець узяв цей резонансний випадок під особистий контроль і вимагає справедливого покарання для винних.

"Необхідно остаточно відмовитися від практик, які сформувалися за попереднього керівництва Міністерства оборони. Кожен такий випадок має отримати належну правову оцінку, а винні — понести відповідальність", — наголосив Уповноважений Верховної Ради із прав людини.

Представники омбудсмана вже спрямували термінові звернення до Державного бюро розслідувань, Міністерства оборони та Генерального штабу. Головне управління Військової служби правопорядку у ЗСУ має провести службову перевірку, аби з'ясувати, чи перевищували посадовці ТЦК та СП службові повноваження.

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"Захист держави є безумовним пріоритетом, проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини. Саме дотримання законності та повага до людської гідності відрізняють правову державу навіть у найскладніші часи", — зазначив Дмитро Лубінець.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП мобілізували людину з карликовістю. За декілька днів після призову чоловік потрапив до лікарні. Наразі його лікування фінансує держава.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмана Лубінця повідомляв, що від початку року правоохоронці відкрили понад 30 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК та СП. В окремих випадках розслідування затягується. Попри це, на думку Уповноваженого Верховної Ради із прав людини, ситуація кардинально змінилася на краще.