Сотрудники ТЦК и СП оказали помощь мужчине с карликовостью

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, сотрудники ТЦК и СП садятся в микроавтобус. Фото иллюстративное: antikor.info, Омбудсмен Дмитрий Лубинец/Telegram

В условиях мобилизации из-за нарушений со стороны ТЦК в войско иногда попадают те, кто не должен был подлежать призыву. В частности, был случай, когда мобилизовали человека с карликовостью. Через два дня после призыва этот мужчина попал в больницу.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Маргарите Стецюк сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мобилизация мужчины с карликовостью

О том, что их сына мобилизовали, несмотря на медицинские ограничения, омбудсмену сообщили родители пострадавшего.

"У человека карликовость... Зафиксировано, что на основании медицинского заключения ему нельзя поднимать тяжести. Человек мобилизован. Через два дня после нагрузок у него возникли дополнительные медицинские проблемы и его официально доставили в больницу", — рассказал Лубинец.

Лечение мобилизованного финансирует государство, поскольку этот мужчина уже считается военнослужащим.

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Омбудсмен подчеркнул, что этот случай является примером системных проблем, которые возникают во время проведения мобилизации. По его мнению, в работу ВВК необходимо внести изменения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что на основании материалов о нарушениях со стороны ТЦК в этом году возбудили ряд уголовных дел. Части фигурантов объявили о подозрении. Некоторых из них взяли под стражу.

Также Новини.LIVE со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца писал о нарушениях, которые допускают сотрудники военкомата во время мобилизационных мероприятий. Военнообязанных избивают, силой сажают в автомобили, подвергают пыткам в территориальных центрах. Были случаи, когда в результате подобных инцидентов потерпевшие умирали.