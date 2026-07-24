Працівники ТЦК та СП мобілізували чоловіка з карликовістю

Омбудсмен Дмитро Лубінець, працівники ТЦК та СП сідають у мікроавтобус. Фото ілюстративне: antikor.info, Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram

В умовах мобілізації через порушення з боку ТЦК до війська іноді потрапляють ті, хто не мав підлягати призову. Зокрема, був випадок, коли мобілізували людину з карликовістю. За два дні після призову цей чоловік потрапив до лікарні.

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

Мобілізація чоловіка з карликовістю

Про те, що їхнього сина мобілізували, попри медичні обмеження, омбудсмену повідомили батьки потерпілого.

"Людина має карліковість... Зафіксовано, що людині на підставі медичного висновку не можна піднімати тяжкі речі. Людина мобілізована. За два дні після навантажень отримує додатковий медичний розлад і її офіційно повезли до лікарні", — розповів Лубінець.

Лікування мобілізованого фінансує держава, оскільки цей чоловік уже вважається військовослужбовцем.

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Омбудсмен наголосив, що цей випадок є прикладом системних проблем, які виникають під час проведення мобілізації. На його думку, у роботу ВЛК потрібно вносити зміни.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, що на підставі матеріалі щодо порушень із боку ТЦК цьогоріч відкрили низку кримінальних проваджень. Частині фігурантів оголосили про підозру. Деяких із них узяли під варту.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця писав про порушення, яких припускаються працівники військкомату під час мобілізаційних заходів. Військовозобов'язаних б'ють, силоміць саджають до автівок, катують у територіальних центрах. Були випадки, коли внаслідок подібних інцидентів потерпілі помирали.