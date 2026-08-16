Кабмін змінив правила рекрутингу: як піти в армію без ТЦК

Український військовий. Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Військовозобов'язані та резервісти, які прагнуть добровільно стати на захист країни, мають повне право долучитися до війська, повністю оминаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Кабінет Міністрів схвалив ще у 2024 році розроблені оборонним відомством зміни, які дозволяють бойовим бригадам самостійно проводити призов і напряму відправляти новобранців на медичні комісії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України №1130.

Добровольці зможуть обирати бригаду без візиту до ТЦК

Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Міністерства оборони та вніс правки до урядової постанови № 560 від 16 травня 2024 року, що регламентує порядок мобілізації.

Відтак громадяни отримали законний механізм прямого призову до конкретного підрозділу, який вони обрали самостійно. Тепер для того, щоб потрапити на службу, резервістам та військовозобов'язаним більше не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування.

Завдяки ухваленому рішенню, командири на місцях наділяються широкими повноваженнями, тому вони зможуть особисто виписувати добровольцям направлення на проходження військово-лікарської комісії, яка визначатиме ступінь їхньої придатності.

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Після цього очільники бойових частин матимуть право одразу зараховувати новобранців до складу підрозділів. Проте такий формат рекрутингу запрацює не скрізь: остаточний список частин, яким дозволять проводити автономний набір, визначає Генеральний штаб ЗСУ.

Як писав раніше Новини.LIVE, депутати Верховної Ради планують доповнити список осіб, які мають законні підстави для звільнення від мобілізації під час воєнного стану. Вони пропонують дозволити гарантовано отримати відстрочку тим чоловікам, на чиї плечі повністю лягло виховання дітей в Україні через довгострокову міграцію їхньої матері до іншої країни.

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