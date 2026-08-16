Кабмин изменил правила призыва: как поступить на военную службу без ТЦК

Украинский военный. Фото: REUTERS/Сергей Коровайный

Военнообязанные и резервисты, желающие добровольно встать на защиту страны, имеют полное право поступить на службу, полностью минуя территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Кабинет Министров еще в 2024 году одобрил разработанные министерством обороны изменения, которые позволяют боевым бригадам самостоятельно проводить призыв и напрямую направлять новобранцев на медицинские комиссии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины № 1130.

Добровольцы смогут выбирать бригаду без посещения ТЦК

Кабинет Министров поддержал инициативу Министерства обороны и внес поправки в правительственное постановление № 560 от 16 мая 2024 года, регламентирующее порядок мобилизации.

Таким образом, граждане получили законный механизм прямого призыва в конкретное подразделение, которое они выбрали самостоятельно. Теперь для того, чтобы поступить на службу, резервистам и военнообязанным больше не нужно обращаться в территориальные центры комплектования.

Благодаря принятому решению командиры на местах наделяются широкими полномочиями, поэтому они смогут лично выписывать добровольцам направления на прохождение военно-медицинской комиссии, которая будет определять степень их годности.

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После этого руководители боевых частей будут иметь право сразу зачислять новобранцев в состав подразделений. Однако такой формат набора заработает не везде: окончательный список частей, которым разрешат проводить автономный набор, определяет Генеральный штаб ВСУ.

Как ранее писал Новини.LIVE, депутаты Верховной Рады планируют дополнить список лиц, имеющих законные основания для освобождения от мобилизации во время военного положения. Они предлагают гарантированно предоставить отсрочку тем мужчинам, на плечи которых полностью легло воспитание детей в Украине из-за долгосрочной миграции их матери в другую страну.

Наличие официального бронирования не всегда гарантирует абсолютную защиту, поскольку трудоустройство по совместительству сопряжено со скрытыми рисками аннулирования этого статуса. Однако правоведы пояснили, что здесь уже важно то, как компания обеспечит юридически безупречное кадровое оформление.