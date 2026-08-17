При зарплате 50 тыс. грн в месяц руководитель Черниговского ТЦК сумел купить машину за миллионы

Начальник Черниговского ОТЦК и СП Артем Требесов. Фото: Kriminal.net.ua

В ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады обсудили состояние начальника Черниговского ОТЦК и СП Артема Требесова, а также приобретение автомобилей его семьей. По озвученным данным, речь идет о BMW X6 стоимостью около 4 млн грн и Toyota Camry за 821 тыс. грн. При этом в декларации самого Требесова указана зарплата около 50 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирик.

При зарплате 50 тыс. грн в месяц руководителю Черниговского ТЦК удалось купить авто за миллионы

Стало известно, что BMW X6 приобрела тетя Артема Требесова, которая, согласно данным, приведенным во время заседания, не имела соответствующих законных доходов для такой покупки. При этом утверждалось, что автомобиль фактически приобрели в интересах ее племянника.

Впоследствии жена начальника Черниговского ОТЦК приобрела Toyota Camry за 821 тыс. грн. Общая стоимость двух автомобилей составила около 4,8 млн грн.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение о взыскании в доход государства более 4 млн грн. В материалах дела отмечалось, что официальные доходы семьи не могли объяснить происхождение средств на такие приобретения.

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Во время заседания у и.о. начальника Черниговского ОТЦК и СП Михаила Хомчука также спросили о зарплате его руководителя.

"Она указана в декларации — около 50 тысяч гривен", — ответил Хомчук.

На уточнение, была ли примерно такая же зарплата у Артема Требесова, Хомчук ответил: "Пожалуй".

После этого члены ТСК обратили внимание, что при таких доходах приобретение двух автомобилей общей стоимостью около 5 млн грн вызывает вопросы.

"Для этого нужно где-то 100 месяцев работать, ничего не есть и не пить, чтобы просто приобрести эти две машины", — отметил председатель ВСК.

Также в Черниговском ОТЦК опровергли информацию об ужасных условиях содержания людей в Прилуцком РТЦК.

Во время заседания ВСК показали видео, на котором якобы зафиксированы ненадлежащие условия пребывания военнообязанных в помещении центра. И.о. начальника Черниговского ОТЦК и СП Михаил Хомчук опроверг информацию о содержании там людей.

Как писали Новини.LIVE, группы оповещения ТЦК и СП в Черновцах обычно работают с 06:00 до 19:00–20:00, а военнослужащие могут выполнять задания по 14–16 часов в сутки. Состав групп и маршруты ежедневно определяются отдельными приказами руководства в зависимости от количества сотрудников и текущих задач. Таким военнослужащим предусмотрен только один выходной в неделю.

Также Новини.LIVE писали, что требование учебного заведения изменить ТЦК при поступлении в колледж или университет в другом городе не всегда является законным. Юрист Владислав Дерий пояснил, что если абитуриент не меняет задекларированное место жительства, он может поступать с действующим военно-учетным документом и оставаться на учете в своем ТЦК. Сам факт обучения в другом населённом пункте не обязывает автоматически становиться на военный учёт по месту расположения учебного заведения.