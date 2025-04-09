Чи може роботодавець відправляти працівника в ТЦК - що треба знати

Громадянин з документами в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Роботодавець не має права відправляти свого працівника-призовника до територіального центру комплектування. Такому громадянину достатньо пред’явити на роботі приписне посвідчення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.

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До юристів звернувся 24-річний громадянин, який розповів, що роботодавець не оформлює його на роботу без візиту до територіального центру комплектування.

Інакше, зазначив громадянин, йому погрожують заплатити лише за стажування і не оформлювати на робочому місці.

Призовник поцікавився, наскільки подібна практика з боку роботодавця є законною.

Дії роботодавця і працівника

Адвокат Євген Олександрович запевнив, що подібне ставлення роботодавця до працівника призовного віку є неприпустимою.

"Дії роботодавця є незаконними", — наголосив юрист.

Євген Олександрович пояснив, що має зробити працівник у цій ситуації.

"Вам достатньо надати йому приписне посвідчення", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати до ТЦК роботодавець.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має законну силу повістка, видана військовозобов’язаному на робочому місці.