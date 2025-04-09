Чи може роботодавець відправляти працівника в ТЦК - що треба знати

Роботодавець відправляє призовника в ТЦК — чи законно це
Роботодавець не має права відправляти свого працівника-призовника до територіального центру комплектування. Такому громадянину достатньо пред’явити на роботі приписне посвідчення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Євген Олександрович.
Вимога роботодавця до військовозобов’язаного працівника
До юристів звернувся 24-річний громадянин, який розповів, що роботодавець не оформлює його на роботу без візиту до територіального центру комплектування.
Інакше, зазначив громадянин, йому погрожують заплатити лише за стажування і не оформлювати на робочому місці.
Призовник поцікавився, наскільки подібна практика з боку роботодавця є законною.
Дії роботодавця і працівника
Адвокат Євген Олександрович запевнив, що подібне ставлення роботодавця до працівника призовного віку є неприпустимою.
"Дії роботодавця є незаконними", — наголосив юрист.
Євген Олександрович пояснив, що має зробити працівник у цій ситуації.
"Вам достатньо надати йому приписне посвідчення", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати до ТЦК роботодавець.
Додамо, ми повідомляли про те, чи має законну силу повістка, видана військовозобов’язаному на робочому місці.
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