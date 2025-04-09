Может ли работодатель отправлять работника в ТЦК - что нужно знать

Работодатель отправляет призывника в ТЦК — законно ли это
Работодатель не имеет права отправлять своего работника-призывника в территориальный центр комплектования. Такому гражданину достаточно предъявить на работе приписное удостоверение.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Требование работодателя к военнообязанному работнику
К юристам обратился 24-летний гражданин, который рассказал, что работодатель не оформляет его на работу без визита в территориальный центр комплектования.
Иначе, отметил гражданин, ему угрожают заплатить только за стажировку и не оформлять на рабочем месте.
Призывник поинтересовался, насколько подобная практика со стороны работодателя является законной.
Действия работодателя и работника
Адвокат Евгений Александрович заверил, что подобное отношение работодателя к работнику призывного возраста является недопустимым.
"Действия работодателя являются незаконными", — подчеркнул юрист.
Евгений Александрович объяснил, что должен сделать работник в этой ситуации.
"Вам достаточно предоставить ему приписное удостоверение", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК работодатель.
Добавим, мы сообщали о том, имеет ли законную силу повестка, выданная военнообязанному на рабочем месте.
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