Может ли работодатель отправлять работника в ТЦК - что нужно знать

Гражданин с документами в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Работодатель не имеет права отправлять своего работника-призывника в территориальный центр комплектования. Такому гражданину достаточно предъявить на работе приписное удостоверение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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К юристам обратился 24-летний гражданин, который рассказал, что работодатель не оформляет его на работу без визита в территориальный центр комплектования.

Иначе, отметил гражданин, ему угрожают заплатить только за стажировку и не оформлять на рабочем месте.

Призывник поинтересовался, насколько подобная практика со стороны работодателя является законной.

Действия работодателя и работника

Адвокат Евгений Александрович заверил, что подобное отношение работодателя к работнику призывного возраста является недопустимым.

"Действия работодателя являются незаконными", — подчеркнул юрист.

Евгений Александрович объяснил, что должен сделать работник в этой ситуации.

"Вам достаточно предоставить ему приписное удостоверение", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК работодатель.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли законную силу повестка, выданная военнообязанному на рабочем месте.