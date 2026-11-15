Взаємодія з додатком "Резерв+". Фото: УНІАН

Відсутність відомостей про проходження військово-лікарської комісії в додатку "Резерв+" не означає, що військовозобов’язаний порушив правила військового обліку. Сам по собі пробіл в електронному документі не зобов’язує особу самостійно звертатися до територіального центру комплектування. Для проходження ВЛК повинні бути передбачені законом підстави та відповідне направлення. Разом з тим окремі категорії військовозобов’язаних можуть отримати таке направлення навіть за умови чинного бронювання.

Про це заявив юрист Юрій Айвазян, роз’яснюючи порядок направлення громадян на медичне обстеження, повідомляють Новини.LIVE.

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Коли відсутність запису не є підставою для доставки до ТЦК

Якщо особа не отримувала належного направлення на медичний огляд, відсутність відмітки про ВЛК у "Резерв+" сама по собі не створює обов’язку з’явитися до ТЦК. Така інформація також не доводить факт порушення і не може слугувати самостійною підставою для примусового доставляння.

Під час перевірки документів на блокпосту військовозобов'язаний може пред'явити паспорт та електронний військово-обліковий документ із QR-кодом. За наявності бронювання відповідні відомості мають відображатися в документі.

Кому доведеться пройти повторну комісію навіть із бронюванням

Особливий порядок передбачено для чоловіків, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до військової служби. Їм необхідно було пройти повторний медичний огляд у встановлений термін, а саме до 5 червня 2025 року включно. Для цієї категорії передбачено виняток із загального правила, згідно з яким громадян із чинним відстроченням, у тому числі бронюванням, не направляють на ВЛК. При цьому цей виняток не поширюється на осіб з інвалідністю.

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Сама відсутність відмітки в "Резерв+" не замінює офіційного направлення та не встановлює нового терміну проходження комісії. При вирішенні питання враховуються попередній висновок ВЛК, наявність бронювання, статус інвалідності та дотримання встановленої процедури виклику. Якщо громадянин отримав законне направлення, він повинен виконати передбачені вимоги. Однак звичайний прочерк в електронному документі не можна прирівнювати до неявки за повісткою або відмови від проходження медичного огляду.

Проходження ВЛК за законним направленням не припиняє чинне бронювання автоматично. Медична комісія визначає ступінь придатності людини до військової служби, але сам факт огляду не скасовує надану відстрочку.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, чому право на відстрочку за педагогічною посадою не допомогло 25-річному мешканцю Волинської області оскаржити призов на військову службу.

Також Новини.LIVE писали, які підстави дають представникам ТЦК можливість надсилати повістки поштою, і як на це повинні реагувати військовозобов’язані українці.